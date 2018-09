Ryder Cup 2018 streaming e diretta tv, dove vedere torneo di Golf

PARIGI (FRANCIA) – Anche per l’edizione 2018 sarà Sky a trasmettere in esclusiva in Italia il più importante evento a squadre di golf: la Ryder Cup. Diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su SkyGo.

Da venerdì 28 a domenica 30 settembre, sul percorso de Le Golf National di Parigi, la classica sfida tra Europa e Stati Uniti.

Sul green francese i migliori 24 giocatori, 12 europei e 12 statunitensi, per la 42esima edizione del trofeo che si gioca ogni due anni e che nella passata edizione ha visto il trionfo degli Stati Uniti.

Sarà Blu contro Rossi, con l’Europa di Francesco Molinari che proverà a togliere il trofeo agli americani del più che mai ritrovato Tiger Woods.

Molinari, fra l’altro, ha vinto la Ryder nella storica edizione del 2012 a Chicago, risultando decisivo per la vittoria finale. Infatti, il suo pareggio nell’ultimo match, proprio contro Woods, consegnò il trofeo all’Europa.

Sky dedicherà al prestigioso torneo una programmazione completa: oltre 30 ore live per le tre giornate di gara, venerdì, sabato e domenica, precedute dalla cerimonia d’apertura, in programma domani.

Al completo la “squadra” Sky di golf che seguirà e racconterà la Ryder Cup 2018: Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Nicola Pomponi, Marco Cogliati e Michele Gallerani, con Alessandro Lupi inviato a Parigi. Inoltre, per ogni giornata, oltre al live della gara, anche uno Studio Golf Ryder Cup, sempre in diretta, condotto da Francesca Piantanida, in compagnia di Donato Di Ponziano.

Lo studio golf di chiusura avrà come ospite anche Silvio Grappasonni, con Roberto Zappa alla lavagna tecnica.

Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, oltre che sul sito skysport.it e sulla App Sky Sport. Gli studi delle 19 saranno live anche su Sky Sport 24.

COSÌ IN CAMPO A PARIGI:

EUROPA (capitano Thomas Bjorn – Danimarca) STATI UNITI (capitano Jim Furyk)

Francesco MOLINARI (Italia) Bryson DECHAMBEAU

Justin ROSE (Inghilterra) Tony FINAU

Tyrrell HATTON (Ingjhilterra) Rickie FOWLER

Tommy FLEETWOOD (Inghilterra) Dustin JOHNSON

Jon RAHM (Spagna) Bruce KOEPKA

Rory MCILROY (Irlanda del Nord) Phil MICKELSON

Alex NOREN (Svezia) Patrick REED

Thorbjorn OLESEN (Danimarca) Webb SIMPSON

Sergio GARCIA (Spagna) Justin THOMAS

Paul CASEY (Inghilterra) Bubba WATSON

Ian POULTER(Inghilterra) Tiger WOODS

Henrik STENSON (Svezia) Jordan SPIETH

LA PROGRAMMAZIONE DELLA RYDER CUP 2018 IN DIRETTA ESCLUSIVA:

Giovedì 27 settembre

Cerimonia d’apertura dalle 17 alle 18 Sky Sport Golf e Sky Sport Uno

Venerdì 28 settembre

prima giornata dalle 8 alle 19 Sky Sport Golf

Studio Golf Ryder Cup dalle 19 alle 19.30 Sky Sport Golf

Sabato 29 settembre

seconda giornata dalle 8 alle 19 Sky Sport Golf

Studio Golf Ryder Cup dalle 19 alle 19.30 Sky Sport Golf

Domenica 30 settembre

terza giornata dalle 12 alle 18.45 Sky Sport Golf

Cerimonia di chiusura dalle 18.45 alle 19 Sky Sport Golf

Studio Golf Ryder Cup dalle 19 alle 19.30 Sky Sport Golf.

Gallery

LEGGI ANCHE: Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A. Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A. I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.