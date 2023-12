Ciao Italia, il Circo Bianco (maschile) se ne va in Svizzera. Dopo le magnifiche 4 piste tricolori – Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio – lo spettacolo sulle nevi si trasferisce nel Canton Berna, nella piccola e graziosa Adelboden, cuore delle Alpi bernesi (dieci vette sopra i 4mila).

Si comincia nel primo weekend dell’anno nuovo, sabato 6 e domenica 7. In programma gigante e slalom. Show garantito, tifosi in fiamme. Sperano nell’ennesima vittoria di Marco Odermatt. Lo svizzero ha trionfato nel SuperG di Bormio allungando in classifica sul l’austriaco Marco Schwarz, confermandosi un marziano delle nevi. Ha dominato il SuperG più tecnico è difficile della stagione dimostrando uno stato di forma eccezionale. Schwarz resta il suo principale rivale; giovedì scorso purtroppo è finito ko per la rottura dei legamenti del ginocchio destro.

Fenomeno Shiffin

L’americana, mattatrice in Austria a Lienz, dominando lo slalom con classe cristallina. La Coppa del Mondo è un affare tutto suo anche se Federica Brignone che la tallona ( secondo posto in classifica assoluta) può procurarle qualche fastidio. Il Circo Bianco femminile riparte nel primo weekend dell’anno a Kranjska Gora nella Slovenia nord-occidentale. Tornerà in Italia a fine mese con due appuntamenti: a Cortina d’Ampezzo (26-28 gennaio) e poi il 30 gennaio chiuderanno la prima fase italiana a Plan de Corones (Alto Adige, 3 km CDA Brunico).

Classifica uomini assoluta

Odermat punti 636, Marco Schwarz 464, Alexander Kilde 240. Primo degli italiani Mattia Casse 130 punti. Casse è settimo nella classifica di discesa (punti 98) preceduto da Dominik Paris (124).

Classifica donne assoluta

Mikaela Shiffrin punti 900, Federica Brignone 637, Petra Vlhova 572, Lara Gut-Behrami 469, Sofia Goggia 428. La Goggia è prima nella classifica di due specialità: in discesa e in SupeG. In quest’ultima specialità è tallonata da Federica Brignone, un duello che sta esaltando i tifosi e tutto il movimento sciistico.