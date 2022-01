Sci alpino, l’Italia vince la Coppa del mondo di superG con Federica Brignone sulle nevi di Garmisch

Sci alpino, l’Italia ha vinto la Coppa del mondo di SuperG. Con largo anticipo. Matematicamente.

Un trionfo firmato sulle nevi bavaresi di Garmisch, in una domenica difficile da dimenticare, da Federica Brignone al suo 19esimo trionfo in carriera, terza vittoria stagionale.

Per l’Italia è il sesto successo in sette gare di specialità. Solo due altre azzurre possono eventualmente raggiungerla. Cioè Elena Curtoni e Sofia Goggia. Ma alla fine della stagione mancano soltanto due gare.

In ogni caso la Coppa di specialità è dell’ Italia ormai. Ed è la prima volta nella storia dello sci alpino che le azzurre vincono questo trofeo. E questa notizia, maturata a cinque giorni soltanto dalle Olimpiadi invernali di Pechino (4-20 febbraio ), è di sicuro conforto.

PRIMA A PARI MERITO CON L’AUSTRIACA HUTTER

Federica Brignone ha condiviso il primo posto con Cornelia HUTTER che non saliva sul gradino più alto del podio dal 2017 quando si impose nella discesa di Lake Louise. Cornelia ha trascinato l’Austria in una giornata feliccissima completata dal terzo posto di Tamara Tippler che a sua volta ha preceduto di un solo centesimo la connazionale. Elena Curtoni è arrivata decima. Federica ha 103 punti di vantaggio sulla Curtoni.

LA GARA DI SCI PREFERITA DA FEDERICA

A fine gara lo ha ammesso: “ Sì, questa gara è quella che preferisco. E mi dà fiducia per i prossimi impegni olimpici. Vado a Pechino con un buon morale”. Ma è tutta l’Italdonne che viaggia con il vento in poppa. Oltretutto questa vittoria di Garmish è la decima stagionale. Dieci come nel 1996-97. Altro buon segno.