Sci, partita la Coppa del mondo sulle nevi austriache di Soelden. Ed è partita con due giganti: sabato le donne, domenica gli uomini.

Ne è uscito un weekend di gare interessanti, con certezze,sorprese e maltempo. Comunque due giorni non privi di emozioni e brividi. Vediamo.

BEFFA BRIGNONE , SFORTUNATA PROTAGONISTA

Federica c’è . A 33 anni suonati è sempre competitiva. Manca la vittoria per due soli centesimi bruciata dalla svizzera Lara Gut- Beharami (quinta Marta Bassino). Sarebbe stato il successo.n.22 della carriera.

Ma vista la forma che si ritrova, l’appuntamento è soltanto rinviato. Peccato che tra le due manche abbia dilapidato 75 centesimi di vantaggio , bottino frutto del capolavoro offerto nella prima prova.

La star statunitense Mikaela Shiffrin è stata la delusione di giornata, solo sesta. Non è da lei. Ma agli inizi di stagione non è mai in grande spolvero. E Sofia Goggia? Ha concluso un gigante dopo due anni qualificandosi per la seconda manche. Non senza jatture. Mentre era laanciatissima nella prima parte del gigante si è ritrovata vicina ad un palo un guardaporte con la pala e quindi per sicurezza si è dovuta fermare .

DOMENICA CON TROPPO VENTO

Gigante sci uomini ,cancellata la seconda manche. Soluzione inevitabile. Sopratutto nella parte alta della pista, zona cancelletto, c’erano forti raffiche di vento che impedivano la regolarità della prova. Sul ghiacciaio si è levata addirittura una bufera. Stop e tutti in albergo.

Gara ufficialmente cancellata alle 11.45. Nella prima manche erano scesi 47 atleti su 73. Manche accorciata di 20”. Al momento. della interruzione l’austriaco Schwarz guidava la classifica davanti allo svizzero Marco Odermatt, campione olimpico in carica; terzo il francese Pinturault. Primo degli azzurri il giovane Della Vite, 11esimo.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il Circo Bianco si ritroverà l’11 e il 12 novembre sulle piste di Zermatt e Cervinia per le discese uomini e donne.