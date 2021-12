Sci alpino, weekend di fuoco a St.Moritz e Val d’Isere, occhi puntati su Sofia Goggia: vuole la Coppa del mondo

Sci alpino, weekend di fuoco: quattro gare in due giorni, equamente divise tra il circuito maschile e femminile.

Aprono gli uomini sabato 11 (al mattino) con la prima manche di slalom gigante in Val d’Isere. Proseguono le donne a St.Moritz con il Super G. Sofia Goggia (terza in classifica generale) cercherà di proseguire il suo Magic Moment esploso otto giorni fa in Canada con uno storico triplete. Alle 13 di nuovo in Francia per la seconda manche del gigante maschile. Eurosport 1 e Rai sport seguiranno in diretta gli eventi sportivi.

Domenica 12 iniziano ancora gli uomini dello sci alle 9.30 con la prima manche dello slalom speciale.

Un’ora dopo scendono in pista le donne con il Super G . Completa il fine settimana la seconda manche dello slalom di Val d’Isere a partire dalle 13. Ovviamente tutto in diretta tv. Una ghiottoneria per gli appassionati di sci alpino. E sono tanti.

Ricapitolando: in questo weekend a St.Moritz si disputeranno due Super G; nel prossimo in Val d’Isere sono in programma una discesa e un Super G. Quattro gare che potranno svelare qualcosa di più sulle reali ambizioni della bergamasca per un trofeo che in campo femminile l’Italia ha vinto solo con Federica Brignone nella stagione 2019-2020.

Tutti gli occhi sono dunque puntati sull’uragano Goggia che è tornata a dettare legge quando si superano i 100 km/h. È tutto ciò dopo nove mesi abbondanti dopo il maledetto infortunio di Garmisch che la privò dei Mondiali di Cortina. Ma l’impresa di Lake Louise – tre limpide vittorie in tre giorni – autorizza un certo ottimismo. Anche perché in questo momento della stagione è la più forte di tutte. Come ben sanno l’americana Michaela Shiffrin, la slovacca Petra Vlhova e la svizzera Lara Gut-Behrami. E lei vuole la Coppa del mondo.

LA CLASSIFICA FEMMINILE

(dopo 8 gare su 37) – Shiffrin (USA) 405; Vlhova (Svk) 340; Goggia (Italia) 315; Slokar (Slo)210; Duerr (Germania) ;Gut-Behrami (Svizzera) 198; Liensberger (Austria) 187; Johnson (USA) 184; Hector (Svezia) 158; Puchner (Austria) 152.

LA CLASSIFICA MASCHILE (dopo 8 gare su 37) – Odermat (Svizzera) 346; Mayer (Austria) 310; Kilde (Norvegia) 229; Kriechmayr (Austria) 199; Feuz (Svizzera) 160; Pinturault (Francia ) 125; Caviezel (Svizzera) 116; Hirschbuehl (Austria) 100; Sander (Germania) 98; Ktanjec (Slovenia) 86. Primo degli italiani è Dominik Paris con 84 punti. Seguono Marsaglia (66), Casse (43).