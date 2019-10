Serie A 9 giornata risultati gol Roma Milan Fiorentina Lazio

ROMA – Seguiamo in tempo reale le partite della domenica della nona giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

C’è anche l’Atalanta per lo scudetto (approfondimento qui). La squadra allenata da Gasperini ha vinto contro l’Udinese con un netto 7-1 e si è portata a meno tre dalla Juventus capolista del campionato e a meno due dall’Inter. L’Atalanta ha scritto una pagina storica del nostro campionato perché nessuna squadra era mai riuscita a segnare 28 gol dopo nove giornate di Serie A.

L’Atalanta ha approfittato dei passi falsi di Juventus e Inter mentre lo stesso non si può dire del Napoli. La squadra allenata da Carlo Ancelotti non ha approfittato dei passi falsi della Juventus contro il Lecce e dell’Inter contro il Parma e ha pareggiato a sua volta per uno a uno contro la Spal. I campani hanno protestato a lungo per un rigore prima dato e poi tolto dal var, avrebbe potuto cambiare il volto del match (approfondimento qui).

Nell’anticipo del venerdì, il Sassuolo ha vinto uno a zero a Verona. Negli anticipi del sabato, pareggi per Juventus e Inter quindi non cambia la situazione di classifica con i bianconeri che restano in testa a più uno sui nerazzurri (approfondimento qui). Nell’ultimo anticipo del sabato, c’è stato l’esordio con vittoria di Thiago Motta sulla panchina del Genoa, 3-1 al Brescia in una delicata sfida salvezza.

Serie A, Spal-Napoli 1-1, gol: Milik e Kurtic.

Serie A, Atalanta-Udinese 7-1, gol: Ilicic (doppietta), Muriel (tripletta), Pasalic, Traore e Okaka.

Serie A, Torino-Cagliari 1-1, gol: Nandez e Simone Zaza.

Serie A, Bologna-Sampdoria 2-1, gol: Rodrigo Palacio, Manolo Gabbiadini e Bani.

Roma-Milan alle 18.

Fiorentina-Lazio alle 20.45.