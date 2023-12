Serie A, fine anno col botto. Arrivederci nel weekend della Befana (5-7 gennaio 2024).

Situazione della Serie A dopo 18 giornate di campionato: in testa c’è l’Inter (bloccata a Genova, 1-1) tallonata a due punti dalla Juve corsara (1-0 a Roma, gol di Rabiot, quinta sconfitta per Mourinho). Lo scudetto è un affare per loro due .

Risale il Milan che ha battuto il Sassuolo (1-0) col gol di Pulisic. Ma il ritrovato Bennacer ( uomo chiave dei Rosso-neri) conforta mister Pioli. Ha deluso Leao e San Siro lo ha fischiato. Brutto segno. Il terzo posto conquistato dal Milan, sotto gli occhi di Van Basten, scaccia la crisi. Ha sorpreso la batosta del Bologna a Udine (3-0).

Tre schiaffoni in Friuli che hanno ricacciato i ragazzi di Motta fuori dalla Champions. Continua il momento nero del Napoli bloccato dal Monza e da una prestazione molto sottotono. E così al quarto posto è salita una sorprendente Fiorentina che Italiano guida con sapienza.

Una zampata del nigeriano Lookman ha riportato in zona Europa l’Atalanta. Prima di partire per la Coppa d’Africa l’attaccante ha trovato il gol contro un buon Lecce. Sorpassate Roma e Napoli.

Un sesto posto che fa felice Gasparini. Colpaccio della Salernitana vittoriosa a Verona; una vittoria che da speranze al fanalino di coda; adesso la squadra di Pippo Inzaghi e a due punti dalla salvezza. Come finirà? Il guru Capello ha una sua idea: “ L’Inter fa corsa a se”.

LA CLASSIFICA

Inter 45, Juventus 43, Milan 36, Fiorentina 33, Bologna 31, Atalanta 29, Roma e Napoli 28, Lazio 27, Torino 24, Monza 22, Genoa e Lecce 20, Frosinone 19, Udinese 17, Sassuolo 16, Verona e Cagliari 14, Empoli 13, Salernitana 12.

MARCATORI

Lautaro (15 reti), Berardi (9), Giroud e Lukaku (8). Sette giocatori con 7 reti ciascuno: Lookman, Zirkzee, Soule, Gudmudsson, Calhanoglu, Thuram, Osimhen.

PROSSIMO TURNO

Bologna-Genoa, anticipo di venerdì 5 gennaio (ore 20.45). Seguono 4 partite sabato: Inter-Verona, Frosinone-Monza, Lecce-Cagliari, Sassuolo-Fiorentina. Domenica 7 gennaio le ultime 5 partite: Empoli-Milan, Torino-Napoli, Udinese-Lazio, Salernitana-Juventus. Chiude in serata all’Olimpico Roma-Atalanta (ore 20.45).