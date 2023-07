È nata ufficialmente la Serie A 2023/24 col sorteggio del calendario della prossima stagione, che scatterà nel weekend del 20 agosto e si chiuderà in quello del 26 maggio. Il Napoli campione in carica riparte da Frosinone, con la prima giornata che prevede anche Bologna-Milan, Udinese-Juventus, Inter-Monza e Roma-Salernitana. Nessuna pausa invernale, si giocherà anche tra Natale e Capodanno ed è previsto un solo turno infrasettimanale.

Nella Serie A 2023/24 ci sarà solamente un turno infrasettimanale, fissato per il 27 settembre (6a giornata), e come detto non ci sarà la sosta invernale. Saranno invece quattro le soste per le nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo.

Calendario Serie A 2023-2024, il girone di andata

Calendario Serie A 2023-2024, il girone di ritorno