Scopriamo orario e regolamento dei sorteggi della nuova Champions League 2024-25, dove vederli in diretta tv. La Champions League entra definitivamente in una nuova era. La più importante competizione europea per club, infatti, da questa stagione cambia il suo format: niente più gironi, più squadre partecipanti e qualificazioni alla fase successiva modificate.

Cambia la Champions e con il torneo anche il regolamento dei suoi sorteggi. Si abbandona infatti il sistema dell’estrazione delle palline, a favore di una nuova tecnologia. Scopriamo nel dettaglio l’orario dei sorteggi di Champions League, dove vederli e il nuovo regolamento.

Sorteggi Champions League: orario e dove vederli

Uno degli appuntamenti più attesi di molti appassionati di calcio è il giorno dei sorteggi delle coppe europee. Si attende, si spera e si segue con attenzione quasi ipnotica le palline dei sorteggi. E’ un rituale che ogni tifoso rispetta con religiosa concentrazione. Da quest’anno, però, molte cose sono destinate a cambiare, ad iniziare proprio dai sorteggi. Abbandonato il sistema degli otto gironi, e quindi del canonico e romantico sorteggio, ci si affiderà alle novità. L’appuntamento per i sorteggi di Champions League è fissato per il 29 agosto, inizio alle 18.

È possibile seguire i sorteggi in diretta su Sky (Sky Sport 24 e Sky Sport 1), NOW, Prime Video, Sky Go e sui canali ufficiali UEFA. Sul canale Youtube ufficiale della UEFA, inoltre, è possibile assistere live ai sorteggi in maniera del tutto gratuita.

Sorteggi Champions League: come funzionano

La novità più grande della nuova Champions League è l’introduzione di un girone unico composto da 36 squadre. Cambia il torneo, dunque, anche il regolamento dei sorteggi. Si abbandona quasi del tutto il sistema delle palline a favore di un nuovo regolamento guidato dalla tecnologia.

Le squadre partecipanti sono suddivise in quattro fasce da 9 squadre ciascuna. Le fasce sono determinate dal punteggio nel ranking Uefa. Chi ha vinto la Champions è nella prima fascia, indipendentemente dal ranking.

La prima fase dei sorteggi riguarda le nove squadre della prima fascia: con il classico sistema delle palline si estrae una squadra della prima fascia, poi un software estrae in modo casuale le sue 8 avversarie, due per fascia. Si procede in questo modo per tutte le 36 squadre, ognuna delle quali verrà estratta manualmente e il software estrarrà le sue avversarie.

Si tratta di un sistema ibrido, che favorisce anche la durata del sorteggio (30 minuti circa). Il software, inoltre, decide casualmente le squadre che giocano in casa e in trasferta, ed è programmato in modo da garantire che le squadre non ne affrontino una dello stesso Paese.

Riguardo le squadre italiane che partecipano alla Champions, troviamo l’Inter di Simone Inzaghi nella prima fascia, il Milan, l’Atalanta e la Juve nella seconda e il Bologna nella quarta fascia.