Sorteggi Europa League e Conference: le avversarie delle italiane agli ottavi

Il sorteggio per definire il quadro degli ottavi di Europa e Conference League.

Roma e Juventus hanno conosciuto le rispettive avversarie negli ottavi di finale di Europa League, in programma il 9 e 16 marzo. Il pericolo maggiore per le italiane era l’Arsenal attualmente capolista in Premier League. Alla Juve è andata bene con i tedeschi del Friburgo. Meno bene alla Roma di Mourinho che incontrerà gli spagnoli del Real Sociedad.

La Lazio e la Fiorentina, alle 13 conosceranno gli avversari in Conferenze League.

Europa League, gli ottavi del 9 e 16 marzo