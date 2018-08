ROMA – Per Juventus, Napoli, Roma e Inter è arrivato il momento di conoscere il proprio destino in Champions League. Oggi, giovedì 30 agosto, alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] si terrà il sorteggio dei gironi dell’edizione 2018-2019.

Le 32 squadre sono suddivise in 4 fasce: la prima è composta dai detentori di Champions e Europa League e dai campioni nazionali nei sei campionati con il ranking più alto. Le altre fasce sono determinate dal ranking Uefa. L’unica certezza è che all’interno di un girone non ci potranno essere club dello stesso Paese. La Juventus è nella prima fascia, Roma e Napoli nella seconda, l’Inter nella quarta. Da questa stagione inoltre, cambiano gli orari della Champions: le partite verranno giocate, il martedì e il mercoledì, alle 19 e alle 21.

I rischi per le italiane sono molti. La Juventus, testa di serie nel sorteggio, potrà pescare dalle urne squadre come Tottenham, Manchester United e Liverpool. Per Napoli e Roma, i rischi vengono dalla prima urna dove si trovano Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Bayern, City e Psg senza tralasciare il Liverpool che si trova in terza fascia. Rischio girone di ferro per l’Inter che partendo dalla quarta fascia dovrà solo sperare in un sorteggio clemente.

Fascia 1

Real Madrid

Atletico Madrid

Barcellona

Bayern Monaco

Manchester City

Juventus

Paris Saint-Germain

Lokomotiv Mosca

Fascia 2

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Benfica

Napoli

Tottenham Hotspur

Roma

Fascia 3

Liverpool

Schalke

Lyon

Monaco

Ajax

CSKA Mosca

Psv

Valencia

Fascia 4

Viktoria Plzen

Club Brugge

Galatasaray

Young Boys

Inter

Hoffenheim

Stella Rossa

Aek

Queste le date delle partite dei gironi:

18/19 settembre – fase a gironi, prima giornata

2/3 ottobre – fase a gironi, seconda giornata

23/24 ottobre – fase a gironi, terza giornata

6/7 novembre – fase a gironi, quarta giornata

27/28 novembre – fase a gironi, quinta giornata

11/12 dicembre – fase a gironi, sesta giornata

Ottavi di finale:

17 dicembre – sorteggio ottavi di finale

12/13/19/20 febbraio – ottavi di finale, andata

5/6/12/13 marzo – ottavi di finale, ritorno

Quarti di finale:

15 marzo – sorteggio quarti di finale e semifinali

9/10 aprile – quarti di finale, andata

16/17 aprile – quarti di finale, ritorno

Semifinali:

30 aprile/1 maggio – semifinali, andata

7/8 maggio – semifinali, ritorno

Finale:

Sabato 1 giugno – Wanda Metropolitano, Madrid.