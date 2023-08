Dopo tre anni di assenza, il sorteggio dei gironi della Champions League, per l’ultima edizione con questo ‘format’, torna al Grimaldi Forum di Montecarlo, Poi, dal 19 settembre, si comincerà a giocare andando avanti fino a Wembley, il mitico stadio londinese che ospiterà la finale l’1 giugno del prossimo anno.

Sorteggio Champions League, gironi

Ora però c’è la fase a gruppi, che saranno otto ciascuno con 4 squadre, divise come sempre in quattro fasce. Della prima faranno parte il club campione in carica, quindi il Manchester City, quello che ha vinto l’ultima Europa League, ovvero il Siviglia, e i sei team campioni nazionali dei rispettivi tornei, quelli con dei paesi con i migliori coefficienti Uefa.

Quindi con il Napoli campione d’Italia saranno in prima fascia Barcellona, Bayern Monaco, Psg e Feyenoord. Poi, visto che il City ha fatto il ‘Treble’, e quindi è campione sia d’Europa sia d’Inghilterra, come ottava squadra della prima fascia verrà scelta quella che ha vinto il torneo portoghese, ovvero il paese al n.7 del ranking per nazioni, e quindi il Benfica.

GRUPPO A: Bayern (GER), Man United (ING), Copenhagen (DAN), Galatasaray (TUR)

GRUPPO B: Siviglia (SPA), Arsenal (ING), PSV Eindhoven (OLA), Lens (FRA)

GRUPPO C: Napoli, Real Madrid (SPA), Braga (POR), Union Berlin (GER)

GRUPPO D: Benfica (POR), Inter, Salisburgo (AUT), Real Sociedad (SPA)

GRUPPO E: Feyenoord (OLA), Atletico Madrid (SPA), Lazio, Celtic (SCO)

GRUPPO F: Paris SG (FRA), Borussia Dortmund (GER), Milan, Newcastle (ING)

GRUPPO G: Man City (ING), Lipsia (GER), Stella Rossa (SER), Young Boys (SVI)

GRUPPO H: Barcellona (SPA), Porto (POR), Shakhtar Donetsk (UCR), Anversa (BEL)