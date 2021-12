Sorteggio Champions League, perché si rifà: il caso della pallina del Liverpool scambiata con quella dello United

Sorteggio Uefa, errore clamoroso, tanto da dover ripetere l’estrazione per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League. Nel corso del sorteggio per gli ottavi di finale è stato infatti pescato il Villareal come rivale del Manchester United. L’opzione però non è prevista: le due squadre si erano già sfidate nei gironi.

Sorteggio Champions League, l’errore clamoroso

L’errore quindi è stato quello di non inserire il Manchester United tra i potenziali rivali dell’Atletico Madrid. L’Atletico Madrid, che aveva pescato il Bayern Monaco ha quindi chiesto spiegazioni alla Uefa ed ha ottenuto un nuovo sorteggio.

Andrej Aršavin è colui che ha preso la pallina durante il sorteggio. L’ex calciatore ha prima pescato il Villareal, poi seguendo le indicazione della Uefa ha pescato una seconda pallina in cui è uscito proprio lo United. I delegati Uefa sono apparsi piuttosto nervosi per l’errore grossolano che, come chiesto dall’Atetico Madrid, ha portato alla ripetizione dell’estrazione. Il caso ha voluto che di tutte le palline sia stata pescata proprio quella dello United, rendendo così palese il grossolano errore.

Sorteggio Champions League atteso dalle società

Atteso quanto le gare effettive, il sorteggio di Champions League è essenziale per le società che nei mesi successivi devono preparare tutto per filo e per segno a seconda dell’avversaria.