FERRARA – Anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A, Spal-Juventus alle 15. Ai bianconeri basta un punto per vincere l’ottavo scudetto consecutivo.

Al 3′, Cionek si è involato verso l’area di rigore della Juventus ma Kastanos, al debutto in campionato con i bianconeri, lo ha fermato con un intervento in scivolata miracoloso.

Spal-Juventus. Le scelte di Allegri.

Massimiliano Allegri a caccia del suo quinto scudetto consecutivo con una formazione inedita. Esordio dal primo minuto per i giovani Gozzi e Kastanos. Kean titolare al posto dell’acciaccato Cristiano Ronaldo (il portoghese viene risparmiato per il ritorno dei quarti di Champions League contro l’Ajax).

La Juve scende in campo con il 3-5-2, modulo tattico che Allegri alterna al 4-3-3. In porta gioca Mattia Perin, difesa a tre con il veterano Andrea Barzagli, il debuttante Gozzi e l’adattato Mattia De Sciglio.

Centrocampo folto. Allegri ha deciso di schierare una mediana a cinque con Cancelo e Spinazzola sulle corsie esterne, Bentancur ed il debuttante Kastanos a protezione della difesa ed il rientrante Cuadrado libero di inventare calcio sulla trequarti campo. In attacco, largo ai due calciatori che si sono dati la staffetta durante l’ultima vittoria in campionato contro il Milan. Contro la Spal toccherà a Moise Kean e a Paulo Dybala. Kean è il calciatore più in forma del momento mentre Dybala è alla ricerca di continuità e di prestazioni convincenti dopo il gol al Milan ma anche dopo gli screzi con il suo allenatore Massimiliano Allegri.

Spal-Juventus. FORMAZIONI UFFICIALI.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Missiroli, Murgia, Schiattarella, Lazzari, Fares; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Sciglio, Barzagli, Gozzi; Cancelo, Cuadrado, Bentancur, Kastanos, Spinazzola; Dybala, Kean. Allenatore: Allegri.