SESTRIERE – “Siamo stati senza corrente, bloccati in hotel, però stiamo bene”. E’ il racconto di Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona che ha approfittato della sosta del campionato per trascorrere alcuni giorni di vacanza al Sestriere, ospite di un albergo della nota località sciistica colpita da una fitta nevicata che ha causato anche una valanga su un condominio.

Il calciatore ha pubblicato sul suo profilo Twitter anche un video per testimoniare gli effetti del maltempo, le auto sommerse dalla neve e i trattori in azione per ripulire le strade.

Video.