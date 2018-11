LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Daniel Sturridge è in grossi guai e rischia un lungo stop. Come scrive Sport Mediaset nella sua edizione online, la FA, la Federazione calcistica inglese, ha aperto un’indagine sull’attaccante del Liverpool per un presunto giro di scommesse e la stampa britannica svela i primi dettagli su quello che sembra essere un caso molto grave.

Il regolamento del calcio inglese vieta ai giocatori non solo di scommettere ma anche di fornire informazioni confidenziali a familiari e amici che possono essere utilizzate per fare delle scommesse.

Stando a quanto riporta il Sun, un cugino del giocatore avrebbe puntato 10mila sterline sul suo trasferimento all’Inter, mentre un altro familiare avrebbe puntato un’altra considerevole cifra sul trasferimento dell’attaccante al West Bromwich, affare poi andato in porto.

