Tennis, nessuno come Nadal (21 Slam): a 35 anni centra a Melbourne una rimonta da leggenda

Tennis, nessuno come Nadal. È il più forte tennista del mondo. Il trionfo di Melbourne agli Australian Open lo certifica.

Ha fatto il bis e centrato il 21esimo Slam che gli ha fruttato il primato nella classifica degli Slam vinti. Uno in più del suo rivale di sempre, lo svizzero Federer. E si lascia alle spalle anche Djokovic che da Melbourne invece è stato cacciato perché sprovvisto di vaccinazione. Urla , a fine impresa, dei commentatori televisivi spagnoli: “ Talento, sufrimiento, paciencia, competitividad, pasion, emocion”. C’è tutto.

UN INSEGUIMENTO LUNGO 17 ANNI

Era dal 2005, anno in cui ha conquistato a Parigi il suo primo Slam, che il maiorchino inseguiva questo traguardo. Staccare fior di campioni come l’elvetico e il serbo e salire sul trono del tennis. C’è riuscito a 35 anni con quella che , forse, è la sua più grande impresa della carriera. Una finale vinta contro Medvedev dopo cinque ore e mezza, cinque set, sotto di due, una rimonta da cineteca.

Certo, Djokovic resta il numero 1 e Rafa resta il n.5 tallonato dal nostro Matteo Berrettini (n.6). Ma questo trionfo di campione e uomo lo consacra “monarca assoluto “, come scrive l’esperto Gianni Valenti sulla rosea.

CAMPIONE DI TENNIS E ANCHE DI FAIRPLAY

Tra i tanti pregi per cui questo ragazzo è amato su tutti i campi, ci piace citarne uno in particolare: il Fairplay. Si è visto anche durante la finale degli Australian Open. In un momento cruciale del match il russo Medvedev (lingua lunga ) dava di matto e il pubblico lo fischiava di brutto. Allora Rafa è intervenuto in difesa dell’avversario invitando i tifosi a smetterla. Nadal è stato immediatamente ascoltato. La gente lo ama anche per questo. Ama indubbiamente il suo talento e la sua forza fisica ma ancor più resta stregata dalla sua correttezza, semplicità . Insomma, grande campione e grande uomo. Lo ripete spesso anche il suo allenatore Carlos Moya.

NUMERO UNO DEL MONDO PER 209 SETTIMANE

La sua carriera è straordinaria. Lo dicono i numeri: 29 finali disputate e21 titoli del Grande Slam (13 al Roland Garros), 90 tornei conquistati, 1.038 vittorie e 209 sconfitte, 90 tornei conquistati. Riassume bene Federer con un messaggio di congratulazioni inviato “al mio amico e rivale Rafa”. Eccolo: “Sono orgoglioso di aver condiviso questa era con te”. C’è poco o niente da aggiungere.