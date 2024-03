Torna la Nazionale di Spalletti. Archiviata la giornata n. 29 di serie A (il campionato riprenderà sabato 30 marzo ) gli occhi sono puntati sugli azzurri in vista della tournée negli USA. In programma due amichevoli: con il Venezuela a Miami (giovedì 21), con l’Ecuador a New York (domenica 24). Rientro in Italia lunedì 25.

Ma la Nazionale non si limiterà alle partite di calcio. Sono in agenda varie attività: l’incontro con la Comunità italiana, la visita all’Onu dei dirigenti, la presentazione della nuova maglia Adidas; saranno presenti anche Chiellini e Cannavaro. L’ultima volta che l’Italia ha giocato negli Stati Uniti (e in Canada) risale all’estate 2005, Ct Lippi: 1-1 con la Serbia, 1-1 con l’Ecuador. Un anno dopo fu il Mondiale.

MARTEDÌ VOLO A MIAMI

Programma stringente: lunedì 18 il raduno, allenamento all’Acqua Acetosa e all’indomani partenza per gli Stati Uniti. L’Italia si ritroverà poi il 30 maggio a Coverciano per il raduno pre-Europeo (15 giugno debutto contro l’Albania). Entro il 7 giugno Spalletti dovrà comunicare alla UEFA la lista dei 23 azzurri presenti in Germania dove l’Italia ha fissato il suo quartier generale in un hotel di Isrerlhon, cinque minuti a piedi dallo stadio.

CONVOCATI 28 GIOCATORI

L’Italia volerà negli Stati Uniti con tre volti nuovi. Sono: Michael Folorunsho (Verona), Raoul Bellanova (Torino)e Lorenzo Lucca (Udinese). Nonostante le tante esclusioni nell’Aston Villa c’è Zaniolo. Tornano Zaccagni e Udogie, confermato Jorginho. Questi i 28 convocati per la trasferta americana.

PORTIERI – Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario.

DIFENSORI – Acerbi, Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Campiasso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Scalvini, Udogie.

CENTROCAMPISTI – Barella, Bonaventura, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Lorenzo Pellegrini.

ATTACCANTI – Chiesa, Lucca, Orsolini, Raspadori, Retegui, Zaccagni, Zaniolo.

Escluso Andrea Belotti anche se sta andando bene con la Fiorentina.

EUROPEO IN GERMANIA ( 14 GIUGNO-14 LUGLIO)

Dopo aver ottenuto la qualificazione a Euro 2024 che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, Spalletti ha un programma di amichevoli post USA. Durante la fase di preparazione, a Coverciano, si svolgeranno 2 amichevoli: a Bologna contro la Turchia (4 giugno), a Empoli contro la Bosnia (9 giugno).