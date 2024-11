Totti, lo scontro è di nuovo pesantissimo: ma i tifosi hanno un’altra idea

L’ex capitano della Roma torna al centro di un pesante dibattito: i tifosi si schierano dalla sua parte

Al centro del dibattito ormai da settimana. Dopo il caso Marialuisa Jacobelli e le voci su un possibile e clamoroso ritorno in campo, Francesco Totti continua a far parlare di sé.

Questa volta si è tornati all’anticipo e sulle pagine di riviste e giornali sono finite le vicende relative alla causa di separazione tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Una causa che va avanti da diversi anni ormai e che è stata particolarmente animata dalle richieste della ex coppia più glamour del mondo del calcio.

Totti-Blasi hanno segnato un’epoca, ma tutto finisce e anche il loro matrimonio è arrivato al capolinea. Come, perché e, soprattutto, per colpa di chi sarà un giudice a deciderlo, ma intanto i due nell’incontro che è avvenuto in Tribunale hanno mostrato segnali di distensione stringendosi anche la mano.

Questo però non significa che l’ex calciatore e la presentatrice non si daranno battaglia, anche perché lo scontro è già avviato ed è particolarmente pesante. Nodo del contendere l’assegno che Totti deve versare alle Blasi per il mantenimento dei tre figli e per le spese relative alla gestione della villa al Torrino dove vivono. Un assegno che finora è stato di circa 12mila euro, ma che la conduttrice tv ora vorrebbe rivedere al rialzo.

Totti, Blasi vuole rivedere l’assegno: i tifosi si schierano

Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la Blasi avrebbe chiesto – tramite i suoi avvocati – di rivedere l’assegno mensile che le versa il marito verso l’alto. Questo perché avrebbe visto ridurre le sue entrate: stando a quanto riferisce Il Messaggero il nuovo assegno, stando alle richieste della donna, dovrebbe essere tra i 18mila e i 20mila euro.

Una richiesta alla quale si è opposto Totti che sostiene che gli introiti per Ilary Blasi non siano affatto diminuiti e porta ad esempio i cachet per la presentazione di Battiti e per il docu-film Unica su Netflix, oltre agli incassi derivati dal libro “Che stupida! La mia verità”. Anzi, dal versante dell’ex capitano della Roma si chiede anche una diminuzione considerando che il figlio Cristian, oggi 19enne, sarebbe capace di provvedere da solo al proprio mantenimento.

Dibattito aperto e che fa discutere inevitabilmente anche i tifosi: quelli giallorossi hanno una chiara preferenza per il loro ex capitano, ma non manca chi si schiera dalla parte di Ilary Blasi. Insomma una separazione che divide anche il mondo dei tifosi.