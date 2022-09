Volley femminile, le azzurre sono pronte. Il Mondiale comincia oggi, sabato 24 alle ore 15. Esordio con il Camerun al palasport di Arnhem (Olanda).

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

È la prima fase, girone A ( 23 settembre-2 ottobre). Girone abbordabile, azzurre favorite. Tre avversarie: Olanda, Portorico, Camerun. Seconda fase (4-9 ottobre ), due gironi da 8 sui campi di Rotterdam e Lodz (Polonia), infine la terza e ultima fase (11-15 ottobre ), dai quarti alla finale . Il torneo ha cadenza quadriennnale. L’ultimo trionfo azzurro risale a vent’anni fa (15 settembre 2002). Poi sul trono iridato sono salite Russia (2006, 2010), Stati Uniti (2014), Serbia (2018).

VOLLEY, TORNEO LUNGO 23 GIORNI

E ben 12 partite se si arriva fra le prime quattro classificate. Dunque torneo dispendioso e ricco di incognite. Tutte le squadre hanno curato molto la preparazione fisica con sedute di pesi aggiuntive per non avere un calo di forze quando le partite diventeranno decisive. La Serbia è la più pericolosa ma ha cambiato molto. Le azzurre sono un gruppo unito, granitico, maturo, senza punti deboli. Certo, avendo vinto l’Europeo avranno tutte contro e la pressione gioca talvolta brutti scherzi.

VOLLEY FEMMINILE, APPUNTAMENTO CON LA STORIA

Il c.t. Davide Mazzanti, 45 anni, in carica dall’estate 2017, ha convocato 14 ragazze. È fiducioso. Dopo l’impresa dell’Italvolley maschile anche le azzurre puntano al tetto del mondo. “Hanno la follia della gioventù e la consapevolezza dei propri mezzi” dice Maurizia Cacciatori, leggendaria alzatrice azzurra: schacciava a 298 cm e murava a 274 cm. Una forza della natura. Oggi fa l’opinionista per Sky.

La pattuglia italiana è molto quotata ed ha in Paola Eganu (23 anni,1,93 di altezza, nata a Cittadella da genitori di origine nigeriana) la sua stella. Ma non è l’unica, per nostra fortuna. Le stelle sono tante: dalle schiacciatrici Alessia Gennari, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti alle centrali Marina Lubian, Sara Bonifacio, Cristina Chirichela, Anna Danesi. Senza dimenticare Alessia Orro, 24 anni, palleggiatrice in netta crescita, una delle chiavi di volta di questa Italia. Sì, tira una buona aria.