Wanda Nara apre la doccia: il video del risveglio è hot

Wanda Nara continua a incantare i fan con immagini seducenti: risveglio hot, la showgirl apre la doccia

Wanda Nara non perde il vizio di provocare con immagini e filmati seducenti i propri fan. La showgirl argentina continua a far parlare di sé e non soltanto per la sua storia con Mauro Icardi e le indiscrezioni su presunti nuovi flirt o ritorni di fiamma.

Impegnata in Argentina con Bake Off, la modella è finita sui rotocalchi di gossip negli ultimi giorni per una possibile rappacificazione con il marito. Si è passati dalle carte di credito bloccate da Icardi alla possibile pace nel giro di qualche settimana. È stato lo stesso attaccante del Galatasaray a stuzzicare la fantasia di fan e curiosi con alcuni post pubblicati su Instagram. I due hanno trascorso qualche giorno insieme e l’ex Inter ha lanciato alcuni messaggi enigmatici. In uno di questi, ad accompagnare una foto che li ritraeva insieme, ha scritto: “Adoro quando la gente dimostra quanto poco sa parlando troppo“.

Una frase che ha alimentato le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma, sul quale però non sono arrivate conferme dai diretti interessati. È arrivata, invece, una storia nella quale Wanda Nara ha risposto ad alcune domande dei follower e ha tenuto a specificare che le notizie pubblicate sulla sua vita privata sono bugie e che i suoi figli sono consapevoli di questo.

Non è affatto una bugia un’altra storia della showgirl che ha deciso di stuzzicare la fantasia dei propri follower con un risveglio dall’elevato contenuto sensuale, pubblicando un video che ha mandato in tilt Instagram.

Wanda Nara, risveglio provocante: video hot

In una delle ultime storie pubblicate sul social, infatti, Wanda Nara mostra la sua casa di Buenos Aires di prima mattina. La didascalia indica l’orario, le 7 di mattina appunto, ma sono le immagini che rapiscono i fan: la showgirl nel video inquadra il corridoio che porta davanti ad un finestrone, mentre in sottofondo si sente il rumore della doccia.

L’imprenditrice sudamericana si mostra, quindi, riflessa allo specchio, coperta (poco) da un bikini che fa risaltare le sue prorompenti curve. Il filmato quindi si conclude con Wanda Nara che chiude l’acqua della doccia. Pochi secondi che bastano a scaldare l’atmosfera e ad entusiasmare i fan che la seguono sui social.

Ben sedici milioni e oltre di follower che sbirciano la sua vita lavorativa e privata grazie agli scatti che posta su Instagram. Non in pochi quelli che hanno buttato l’occhio anche a questa storia per un risveglio dalla temperatura decisamente bollente.