LONDRA (INGHILTERRA) – Wayne Rooney torna in nazionale per la quella che sarà la sua 120/a, e ultima, apparizione con le maglie dell’Inghilterra in un’amichevole con gli Stati Uniti in programma il 15 novembre 2018 alle 21:00

a Wembley. La Football Association (Fa) ha fatto sapere che la partita d’addio dell’attaccante sarà denominato “Wayne Rooney Foundation International” e che parte dell’incasso sarà devoluta alla omonima fondazione benefica in favore dei bambini da lui fondata. Rooney, che attualmente gioca negli Usa con le maglie della squadra di Mls del DC United, si è detto “onorato dell’ opportunità ed entusiasta di poter giocare ancora per l’Inghilterra a Wembley”.

“Vorrei ringraziare Gareth Southgate e la federazione per avermi invitato e per il contribuito a sostegno della fondazione. Giocare per l’Inghilterra è stato il più grande onore della mia carriera e toccare la 120/a e ultima presenza sarà un momento particolarmente speciale per me”.

Già capocannoniere di tutti i tempi per la squadra delle Tre rose con 53 reti segnate in 119 incontri, Rooney rafforzerà il suo secondo posto assoluto come presenze, alle spalle del portiere Peter Shilton, che dal 1970 al 1990 aveva accumulato 125 ‘cap’.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.