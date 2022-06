Wimbledon al via (27 giugno-10 luglio): Djokovic e Berrettini i favoriti per la vittoria finale

Wimbledon chiama, Berrettini risponde. Il via lunedì 27. Dopo Djokovic (favorito Snai) Matteo è il favorito n.2. Meglio di Nadal, Alcararez, Hurcacz.

È in tabellone dalla parte di Nadal e punta, per sua stessa ammissione, alla vittoria finale. Ci sta. Dopo i successi di Stoccarda e Londra (Queen’s) Wimbledon, altro campo in erba, è senza dubbio nelle sue corde. L’anno scorso è diventato il primo italiano della storia a raggiungere la finale. Ora agli resta l’ultimo step: vincere il torneo tennistico più prestigioso del mondo. Può farcela.

Il suo tabellone, almeno nei primi turni, non ha particolari difficoltà. Dice di essere pronto perché ha “fatto un pieno di fiducia” con i due recenti tornei (vinti) e di non avvertire una insostenibile pressione. Ha nel suo palmares sette titoli ATP, ha vinto 33 partite disputate sull’erba su 39. Giovedì scorso si è allenato con Nadal (inaugurando il Centre Courte) proprio come era accaduto a gennaio agli Australian Open. Buon segno.

UNDICI ITALIANI IN TABELLONE

La spedizione azzurra conta su 11 tennisti: 6 uomini e 5 donne. Oltre a Berrettini gli azzurri in tabellone sono: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini , Andrea Vavassori. Le cinque azzurre sono guidate da Camilla Giorgi, temuta da tutte le avversarie. Segue un poker interessante: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Sarà seguito con particolare attenzione Sinner, una incognita. Sull’erba su otto partite ne ha vinte solo due. Ma il talento è fuori discussione. Può succedere di tutto .

TERZA PROVA DEL GRANDE SLAM

Dopo gli Australian Open e il Roland Garros (Parigi) tocca a Sua Maestà Wimbledon mettere in scena il più grande tennis del mondo (27 giugno-10 luglio). Seguirà New York (US Open) che concluderà il magico poker. Wimbledon è considerato l’evento sportivo tennistico più importante e fascinoso del pianeta. Ben 19 i campi coinvolti, 135 le edizioni , 40.350.000 sterline il montepremi. Il vincitore incassa 2,3 milioni di euro. Il torneo comprende il singolare (maschile, femminile) e il doppio (maschile, femminile).

ALBO D’ORO DI WIMBLEDON

Qui hanno vinto atleti che poi hanno legato il proprio nome all’abbigliamento sportivo come Lacoste e Fred Perry. Qui tutte le leggende del tennis hanno vinto e incantato. Come Federer (8 tornei vinti, record assoluto). Poi Sampras (7), Djokovic (6), Borg (5), Rod Laver (4), Newcombe (3), McEnroe (3), Nadal (2), Jimmy Connors (2), Andreino Agassi (1).

WIMBLEDON IN TELEVISIONE

Tutti i giorni un’ampia finestra in chiaro su SuperTennis e tre appuntamenti (17,00; 20.55; 23.30). Tutte le sere alle ore 21 ci sarà la differita integrale del match più bello di giornata.