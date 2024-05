Al Teatro Sala Umberto è in scena la commedia “I due cialtroni”. Fino al 12 maggio (Foto Uff- Stampa Teatro Sala Umberto)

Al Teatro Sala Umberto dal 2 al 12 maggio è in scena “I due cialtroni, commedia scritta e diretta da Pier Francesco Pingitore e con protagonisti Maurizio Martufello e Marco Simeoli.

Si racconta la storia di due non più giovanissimi attori in preda a incertezze molteplici e di varia natura.

Entrambi i protagonisti sono in una baita, ufficialmente per riposarsi, ma in realtà̀ciascuno di loro attende spasmodicamente una telefonata da Roma che dovrà̀ decidere il loro futuro.

Una valanga di neve li blocca nella baita e li isola dal resto del mondo e ciò diventa occasione per fare riaffiorare le loro nevrosi e per ripercorrere episodi del passato, confessioni e sotterfugi, con vicendevoli accuse e difese.

Con Maurizio Martufello, Marco Simeoli con la partecipazione straordinaria di Fanny Cadeo e con Elena Ferrantini e Lucrezia Gallo.

Scene e costumi Graziella Pera

Realizzazione scene Giovanni Nardi

Direttore di scena Ludovica Costantini

Assistente alla regia e Promozione Francesca Spagnolo

Produzione Centro Teatrale Meridionale SOC. COOP

Organizzazione e Distribuzione Generazioni Spettacolari

Direzione Artistica Fausto Costantini

Dove,quanto, quando

“I due cialtroni” al Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50 Roma

Durata: 2 ore e 10 min compreso intervallo

Giovedì 02/05/2024 ore 20:30

Venerdì 03/05/2024 ore 21:00

Sabato 04/05/2024 ore 21:00

Domenica 05/05/2024 ore 17:00

Martedì 07/05/2024 ore 20:30

Mercoledì 08/05/2024 ore 17.00

Giovedì 09/05/2024 ore 20:30

Venerdì 10/05/2024 ore 21:00

Sabato 11/05/2024 ore 21:00

Domenica 12/05/2024 ore 17:00