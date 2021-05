Anna Rossomando chi è, età, altezza, marito, figli, vita privata, Partito Democratico, vero nome, biografia e carriera della politica italiana. La Rossomando sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica.

Età, peso e altezza di Anna Rossomando

La politica è nata il 30 giugno 1963 (età 57 anni), Torino. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Ma sappiamo che è nota a tutti con il suo nome di battesimo. Non ha un soprannome o un nome d’arte.

La vita privata di Anna Rossomando, ha un marito o dei figli?

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata. Infatti la Rossomando è stata sempre molto riservata. Quando va in televisione, parla unicamente di politica e dei suoi prossimi progetti professionali. Non abbiamo notizie di gossip sul suo conto.

Anna Rossomando, la sua carriera politica tra le fila del Partito Democratico

Riportiamo di seguito, le informazioni più importanti sulla sua carriera politica tra le fila del Partito Democratico (partito politico di sinistra). Anna Rossomando è una politica italiana, parlamentare per il Partito Democratico dal 2013 e vicepresidente del Senato della Repubblica dal 28 marzo 2018. Il 18 marzo 2021 Enrico Letta, neo-segretario del Partito Democratico, la nomina, assieme ad altre 15 persone, nella segreteria nazionale del partito, incaricandola della responsabilità Giustizia e Diritti del PP.