Anna Valle, chi è l’attrice Miss Italia nel 1995

Ex modella, eletta Miss Italia nel 1995, oggi Anna Valle è un’attrice di successo, molto apprezzata al cinema e soprattutto per la sua carriera televisiva. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Anna Valle

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno del 1975. Ha 47 anni. E’ alta 178 cm. Dopo la separazione dei genitori, si trasferisce in Sicilia con la madre e la sorella. Studia al Liceo Classico e ha la sua prima esperienza teatrale recitando al Teatro greco di Siracusa. Conseguito il diploma, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, ma interrompe gli studi nel 1995.

Marito, figli e vita privata

L’attrice è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, attore, regista e produttore di teatro. La coppia ha due figli: Ginevra, nata nel 2008 e Leonardo, nato nel 2013. L’attrice vive con la sua famiglia a Vicenza. Durante un’intervista a Domenica In, l’attrice ha raccontato di non essere un’amante delle nuove tecnologie e per questo non ha profili social.

La carriera di Anna Valle

L’attrice abbandona gli studi universitari nel 1995, l’anno in cui viene eletta Miss Italia. Prima di partecipare al concorso di bellezza lavora nel negozio di abbigliamento intimo della madre. Partecipa anche a Miss Universo 1996 e al videoclip del brano Giovane amante mia di Gianni Morandi.

L’attrice studia recitazione al Teatro blu di Roma e viene scelta, nel 1999, per un ruolo da protagonista nella fiction TV Commesse. Prende parte ad altre fiction e nel 2000 gira una serie di fantascienza in Germania, Aeon – Countdown im All. Fa il suo esordio sul grande schermo nel 1998 con il lungometraggio Le faremo tanto male.

