Anticipazioni Uomini e Donne 16 marzo: Ida Platano litiga con Alessandro, Matteo Ranieri chiede a Federica di tornare in studio

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne del 16 marzo 2022. Ci sarà ampio spazio sia per il trono over che per quello classico. Nel trono over, saranno sotto i riflettori Ida Platano e Pinuccia. In quello classico, l’attenzione sarà focalizzata sul tronista Matteo Ranieri.

Anticipazioni Uomini e Donne 16 marzo: Ida Platano e Pinuccia protagoniste del trono over

Come detto, la puntata verrà aperta dal trono over che ormai gode di maggiore interesse rispetto a quello classico. Evidentemente è il più seguito dal pubblico di Uomini e Donne.

La puntata si aprirà con Ida Platano. La dama continuerà la sua relazione burrascosa con il cavaliere Alessandro. Infatti la coppia si troverà al centro dello studio ma non saranno tutte rose e fiori. Infatti Ida e Alessandro litigheranno e per questo motivo rimanderanno il weekend che avrebbero dovuto trascorrere nella incantevole cornice di Palermo.

Archiviata questa storia, Maria De Filippi darà spazio a Pinuccia. Anche questa signora non riesce a trovare l’uomo dei suoi sogni. Infatti la dama ha deciso di chiudere la frequentazione con Alessandro e ha anche respinto il corteggiamento di un nuovo signore che si era recato nello studio di Maria De Filippi per lei. Questo suo comportamento manderà su tutte le furie Tina Cipollari. Quindi nella puntata odierna dovrebbe esserci una dura lite tra la dama e l’opinionista.

Anticipazioni Uomini e Donne 16 marzo: Matteo Ranieri non vuole rinunciare a Federica

Seppur in maniera marginale, la puntata odierna di Uomini e Donne darà spazio anche al trono classico. Sotto i riflettori finirà il tronista Matteo Ranieri. Diciamo subito che non ha ancora scelto la donna dei suoi sogni. Infatti ha deciso di fare una esterna per convincere Federica a tornare a corteggiarlo in studio. Ci sarà riuscito? Lo scopriremo presto.