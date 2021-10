Aurora Ramazzotti chi è: età, vita privata, fidanzato Goffredo Cerza, Eros e Michelle Hunziker, instragram, studi.

Da oggi 4 ottobre, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti conduce, insieme ad Alvin, il nuovo programma di Italia 1 “Mistery Land“. La trasmissione sarà in onda a partire dalle 21,25.

Aurora ha spiegato che il programma indaga “sugli aspetti misteriosi che ruotano intorno non solo agli ufo e agli alieni, ma anche a un Cristo velato, per esempio, o a un castello” aggiungendo di non voler seguire le orme di mamma Michelle: “Sto solo cercando di costruirmi la mia strada”.

Dove e quando è nata Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è nata il 5 dicembre 1996 a Sorengo nel Canton Ticino. La ragazza ha 24 anni ed è del segno del Sagittario. Qui il suo profilo Instragram che conta 2,2 milioni di follower. Sua madre è la conduttrice svizzera Michelle Hunziker, suo padre il cantante Eros Ramazzotti. La coppia si è sposata nel 1998, nel Castello Odescalchi di Bracciano, ma si è separata nel 2002.

Aurora si è diplomata alla International European School di Milano ed ha frequentato l’università Cattolica di Milano. La ragazza è alta 168 cm e pesa 52 kg.

La carriera di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti inizia la sua carriera televisiva nel 2015, quando viene chiamata da Sky a presentare la fascia pomeridiana di X-Factor, dove la vediamo impegnata a commentare quello che fanno gli artisti all’interno del loft e a fare alcune domande ai concorrenti del talent. Viene chiamata a presentare anche le successive due edizioni, quella del 2016 e del 2017.

Dal 2018 conduce, insieme a sua madre, Vuoi scommettere? programma in onda su Canale 5.

Gli amori di Aurora Ramazzotti

Aurora stata legata per qualche tempo ad Edoardo Gori, nipote di Cristina Parodi. Successivamente è stata al centro del gossip per un presunto flirt con Riccardo Marcuzzo, il cantante vincitore dell’edizione 2016 di Amici. Dal 2017, grazie all’amica in comune Sara Daniele che li ha fatti incontrare, è legata a Goffredo Cerza da cui, secondo quanto racconta Chi, ci si sarebbe da poco lasciata.

I consigli sul sesso anale

Ad agosto, Aurora aveva risposto ad una sua follower che le chiedeva consigli sul sesso anale: “Anale sì o no? Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico”.

I consigli della figlia di Michelle Hunziker non sono piaciuti a Caterina Collovati. “Aurora Ramazzotti torni a parlare di alpaca e non di sesso, maestra improvvisata”, ha tuonato la giornalista, moglie dell’ex calciatore Fulvio Collovati.