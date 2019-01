ROMA – Continua la querelle sulle parole di Claudio Baglioni in conferenza stampa sulla vicenda migranti. Teresa De Santis, direttrice di RaiUno, in una lettera a Dagospia scrive: “Sono solo canzonette, o almeno dovrebbero esserlo, una settimana di grande cerimonia di svago e spettacolo nazionale. Invece, e non solo per responsabilità di Claudio Baglioni, sono state trasformate nel solito comizio”. Mentre l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, prova a stemperare le polemiche: “Grazie al prezioso contributo di tutte le nostre professionalità, stiamo lavorando per far sì che il direttore artistico, in un clima di piena collaborazione, possa realizzare, insieme a RaiUno, un Festival in linea con le aspettative del grande appuntamento che unisce il Paese”.

La lettera di De Santis è incentrata più in generale sul suo ruolo di responsabile della rete ammiraglia Rai e nel respingere l’accusa di essere “direttore in quota Isoardi”, e sfiora il tema Sanremo, sottolineando che “dal momento della mia nomina a direttore di Rai1 ho scelto di lavorare in silenzio perché già è un lavoro difficile, già ci sono arrivata a campionato inoltrato e scelte fatte da altri secondo le ferree regole dei palinsesti; perdere tempo a chiacchierare, secondo il mio modo di vivere e pensare, non dimostra serietà. A quanto pare è impossibile, nel clima avvelenato del nostro Paese, e la vicenda della conferenza stampa di Sanremo lo dimostra”.

Nel suo tweet, invece, Salini, prova a mettere a tacere la polemica: “Il Festival di Sanremo è patrimonio degli italiani. Il mio compito, e quello di tutta la Rai, è garantirne la qualità e il successo”. Salini aggiunge che “grazie al prezioso contributo di tutte le nostre professionalità, stiamo lavorando per far sì che il direttore artistico, in un clima di piena collaborazione, possa realizzare, insieme a RaiUno, un Festival in linea con le aspettative del grande appuntamento che unisce il Paese”.