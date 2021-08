Barbara D’Urso conduttrice della nuova edizione de La Talpa? A lanciare l’indiscrezione è il solitamente bene informato Tv Blog. Non si conoscono ancora i dettagli del redivivo reality, dal periodo di messa in onda ai concorrenti, ma tra le ipotesi messe in campo da Mediaset ci sarebbe proprio quella di affidare il reboot alla Signora di Canale 5.

Sarebbe un’ottima consolazione per Barbara D’Urso, che dal prossimo anno avrà all’attivo solo il Pomeriggio di Canale 5, con ben due programmi in meno: Domenica Live e Non è la D’Urso sono stati chiusi.

Del resto la stessa conduttrice, in una recente intervista, aveva lasciato intendere che per lei ci sarebbe in serbo l’ipotesi di una conduzione in prima serata.

Il reboot della Talpa nel 2022

Sono trascorsi 13 anni dall’ultima edizione della Talpa, all’epoca vinta da Katrina Cascella. Un reality di successo che nell’ultima puntata aveva raggiunto 5.356.000 spettatori e fruttato il 26.52% di share.

Il reality era nato nel 2004 su Rai2, con la conduzione di Amanda Lear, sostituita a partire già dalla seconda puntata da Paola Perego che ha poi portato il programma su Italia1 per le successive due edizioni.

Il ritorno della Talpa su Canale 5 è stato confermato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione, dunque è ufficiale: nel 2022 lo storico programma tornerà in onda. Non si sa ancora in quale veste dal momento che il format internazionale è stato acquistato anche da Netflix.

La Talpa e le mire di Paola Perego

Se davvero la nuova edizione della Talpa venisse affidata a Barbara D’Urso non la prenderebbe bene Paola Perego, che è stata il volto delle passate edizioni e in più occasioni ha manifestato il desiderio di tornare al timone del programma.

Alcuni giorni fa in una intervista lo ha detto chiaro e tondo: “Se lo dessero a qualcun altro sarebbe come rapire mio figlio”. Forse aveva già orecchiato le indiscrezioni?