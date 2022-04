Barbara Ronchi chi è: età, dove e quando è nata, altezza, fidanzato Alessandro Tedeschi, vita privata, genitori, Imma Tataranni

Barbara Ronchi chi è: età, dove e quando è nata, altezza, fidanzato Alessandro Tedeschi, vita privata, Imma Tataranni. L’attrice è tra gli ospiti di Domenica In, il programma domenicale condotto su Rai Uno da Mara Venier.

Età, dove e quando è nata, altezza, Instagram, genitori: la vita privata di Barbara Ronchi

Barbara Ronchi è un’attrice di teatro, cinema e tv. Nasce a Roma il 22 giugno del 1982 sotto il segno del Cancro. Ha 39 anni ed è alta circa 170 centimetri. Si è laureata con la laurea triennale in Scienze storiche e archeologiche presso l’Università La Sapienza. Nel 2009 si è poi diplomata allAccademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico sempre a Roma, dopo essersi iscritta per l’enorme passione per il teatro.

Barbara non è figlia d’arte. Suo padre ha fatto il litografo e sua madre la casalinga. In un’intervista ha raccontato che i genitori non l’hanno mai osteggiata durante il suo percorso d’attrice. Anche perché la Ronchi ci ha provato avendo già in tasca una laurea. Il suo profilo Instagram è visibile cliccando qui. I follower sono più di 11mila.

Fidanzato Alessandro Tedeschi: la vita privata di Barbara Ronchi

Barbara Ronchi è fidanzata con il collega Alessandro Tedeschi. I due, nel 2018 hanno avuto un figlio che si chiama Giovanni. Alessandro è molto riservato. E’ nato a Genova nel 1980 e si è diplomato al liceo scientifico. Ha poi studiato al Centro Teatro Attivo e nella Civica scuola d’arte drammatica Nico Pepe a Udine. Anche lui ha lavorato molto al teatro e sul grande schermo. Recentemente è apparso su Canale 5 nella serie tv Oltre la soglia.

La carriera di Barbara Ronchi: da Proietti a Imma Tataranni

Nel 2009, subito dopo il diploma alla Silvio d’Amico, comincia a lavorare a teatro con Valerio Binasco, Carlo Cecchi e Fausto Paravidino. Da qui, il salto al cinema sarà breve.

Il suo esordio avviene nel 2010 con La città invisibile. Nel 2013 viene scelta da Valeria Golino per il film Miele. In tv lavora per la serie tv La Ladra e Borgia II.

Tre anni dopo è protagonista del film Fai bei sogni, pellicola diretta da Marco Bellocchio e basata sull’omonimo romanzo autobiografico di Massimo Gramellini. Nel 2019 partecipa a tre film: Domani è un altro giorno, Tornare e Sole.

Partecipa poi alla serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Nel 2020 recita in numerosi film tra cui Favolacce dei fratelli D’Innocenzo e la serie tv di Netflix Luna Nera. Come protagonista è al fianco di Pierfrancesco Favino in Padrenostro di Claudio Noce.

Nel 2021 Barbara Ronchi è protagonista nella sua pellicola Mondocane. Prende poi parte nel film Io sono Babbo Natale affianco di Gigi Proietti alla sua ultima interpretazione. Barbara si conferma infine uno dei volti più amati nella serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, dove interpreta Diana De Santis.