ROMA – Gli attori di Beautiful da pochi giorni sono tornati sul set.

Ma come in tutto il mondo, anche nel cinema si devono rispettare regole ferree per evitare il contagio da coronavirus.

In una recente intervista al New York Post, il produttore esecutivo della soap, Bradley Bell, ha raccontato i modi creativi con i quali stanno tentando di ovviare all’impossibilità di toccarsi.

Gli autori di Beautiful hanno dovuto affrontare l’ostacolo del distanziamento sociale, che rende difficile la realizzazione di scene romantiche.

“Quando stavamo rivedendo il copione, abbiamo iniziato a estrarre tutte le scene romantiche, ma l’intera trama falliva miseramente.

Abbiamo iniziato a ragionarci insieme, tentando di trovare un modo per fare funzionare quelle scene senza rompere le regole del distanziamento sociale” ha svelato Bell.

E così è nata l’idea di ricorrere a bambole gonfiabili.

“Abbiamo tirato fuori una bambola che anni fa abbiamo usato come cadavere. Abbiamo notato che era decisamente convincente.

È una bella bambola, la useremo dotandola di capelli e make up, per farla sembrare una delle nostre attrici principali.

Per il momento ne abbiamo solo una – ha spiegato il produttore -. Vedremo come andrà.

Potremmo investire in altre bambole, stiamo facendo delle ricerche per vedere cosa è disponibile.

Potremmo usare un bel po’ di bambole nelle prossime scene d’amore”. (fonte NEW YORK POST)