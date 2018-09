ROMA – Beppe Fiorello si sfoga contro la Rai. In un post l’attore ha voluto infatti accendere i riflettori sulla fiction Riace, da lui interpretata e che sarebbe dovuta andare in onda sulla Rai. “Non è la prima volta che una mia #fiction viene bloccata – scrive -, anni fa le #foibe, il governo di allora non gradì, poi la storia di #graziellacampagna, l’allora Min. della Giustizia si indignò, ora #Riace, bloccata perché narra una realtà e nessuno/a dei miei colleghi si fa sentire”. Il tweet ha ricevuto molti attestati di solidarietà e di stima, alternati ad altri di critica.

Come scrive Roberto Pavanello per La Stampa, la fiction Tutto il mondo è paese, è la ricostruzione di quel bell’esempio di integrazione realizzato a Riace dal sindaco Mimmo Lucano. Il piccolo borgo dell’Alta Locride è infatti tornato a vivere grazie all’inserimento del tessuto sociale di profughi e immigrati regolari, diventando un modello e la cui storia ha fatto il giro del pianeta. Nel 2016 Lucano fu inserito da Fortune tra le cinquanta personalità più influenti al mondo. E mentre Fiorello ha più volta invitato tutti ad andare a Riace per conoscere quelle persone così da capire, la fiction è sparita.