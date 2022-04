Silvano Michetti dei Cugini di Campagna bagna con una bestemmia la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Anzi, ha bagnato così proprio l’esordio, visto che è entrato in ritardo rispetto agli altri concorrenti del reality.

La bestemmia di Silvano Michetti all’Isola dei Famosi

Michetti è entrato con il compagno della band, il cantante Nick Luciani. Quest’ultimo è arrivato tutto bagnato sull’isola, visto che l’ha raggiunta a nuoto. Michetti è invece arrivato asciutto e qualcuno gli ha fatto notare che era su una barca. A quel punto persino l’inviato Alvin gli ha detto: “Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino”. E, davanti a tale insinuazione, Michetti si lascia sfuggire un “Eh, porco D…”.

Dallo studio hanno fatto finta di niente e la puntata è andata avanti. Ma il momento della bestemmia è stato ripreso e il video ha cominciato a circolare sui social network.

Alcuni telespettatori chiedono la squalifica di Michetti

Diversi telespettatori hanno chiesto, via social, la squalifica di Michetti. In passato già diversi concorrenti di altre edizioni sono stati esclusi per un motivo analogo. Tuttavia, analizzando il contesto del video, è sembrata più una leggerezza da parte del musicista dei Cugini di Campagna. Non c’è infatti cattiveria, né rabbia nelle sue parole. Sembra più usato a mo’ di intercalare. Per quanto deprecabile, si potrebbe derubricare l’episodio come un incidente.