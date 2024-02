BigMama chi è, età, vero nome, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, dove vive, Instagram, biografia e carriera

BigMama è una delle artiste della scena rap italiana più interessanti e talentuose in circolazione. Con il suo stile, estremamente personale e particolarmente sincero, ha attirato l’attenzione di molti, con quella che sembra essere una carriera destinata a grandi traguardi. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata della cantante.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di BigMama

Marianna Mammone, in arte BigMama, è nata ad Avellino il 10 marzo del 2000. Ha 23 anni. Si appassiona alla musica già da piccola, avvicinandosi in seguito al mondo del rap senza però studiare, ma gestendo la propria passione da autodidatta. Decide così di scrivere i suoi primi pezzi, pubblicandoli successivamente sul proprio canale Youtube. Si diploma al liceo scentifico della sua città per poi trasferirsi a Milano, dove frequenta la facoltà di Urbanistica al Politecnico.

Fidanzato, Instagram, dove vive, e vita privata

La cantante è molto riservata riguardo la sua vita privata. Non sappiamo se abbia un fidanzato o meno. Si è dichiarata bisessuale. La cantante vive e lavora a Milano, dove continua a frequentare l’università. Profilo Instagram: bigmamaalmic.

Nel corso della sua ancora breve carriera, la cantante, durante un’intervista, ha parlato di alcune dinamiche che le stanno a cuore e che evidentemente hanno influenzato la sua musica: “Se penso alla mia città, alle mie radici, al mio paese, lo ricordo con piacere: quando ci torno mi trattano come se fossi una vincitrice. Quando ero piccola invece non mi sentivo sicura da nessuna parte: andavo a scuola e venivo presa in giro; nel tragitto in pullman venivo presa in giro; uscivo da scuola e venivo presa in giro; tornavo a casa e venivo presa in giro dai miei fratelli, dai miei genitori. Non mi ricordo un giorno in cui mi sia svegliata e non abbia sentito la parola ‘chiattona’”.

Nel 2020 la cantante scopre di avere un cancro, che la costringe a diverse chemioterapie: “Era un Linfoma di Hodgkin, un tumore maligno del sangue. I primi sintomi ce li ho avuti nel 2019: linfonodi gonfi e cose così. A metà 2020 dopo varie avventure scopro di avere questa massa che si stava avvicinando pericolosamente al cuore. Mi hanno preso proprio all’ultimo”.

La carriera BigMama

Nel 2019 la cantante pubblica diversi singoli come Amsa e Lights Off. Nello stesso anno firma un contratto con l’etichetta Pluggers, con la quale pubblica altri brani come Mayday. Dopo un lungo periodo estremamente difficile, durante il quale la cantante ha dovuto lottare contro il cancro, torna nel 2021 con il singolo Too Much, che anticipa l’uscita del suo primo album, Next Big Thing, uscito nel 2022. Nello stesso anno la cantante partecipa al Concerto del Primo Maggio e nel 2023, al Festival di Sanremo, duetta con Elodie proponendo una versione di American Woman di Lenny Kravitz. Nel 2024 la cantante è tra i big del Festival di Sanremo con il brano La Rabbia Non Ti Basta.