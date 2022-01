Carlo Andreoli, età, dove e quando è nato, vita privata, moglie, figli, The Voice Senior, Loredana Bertè. E’ diventato famoso per il pubblico che segue The Voice Senior. Ma chi è veramente Carlo Andreoli?

Dove e quando è nato, età, la biografia di Carlo Andreoli

Andreoli è nato il 13 giugno 1959 a Pavia. Ha dunque 62 anni ed è del segno dei Gemelli. All’inizio della sua carriera ha suonato molto tempo per strada. Per questo ha cercato anche di fare altri lavori, ma alla fine ha “ceduto” alla musica.

Moglie, figli: la vita privata di Carlo Andreoli

Carlo Andreoli ha quattro figli, avuti da tre donne diverse. Allo stato attuale si definisce impegnato, anche se non è dato sapere il nome della sua compagna. Quel che è certo è che vive ancora a Pavia.

Da The Voice Senior al duetto con Loredana Bertè

Come detto, si è fatto conoscere a The Voice Senior, dove nella prima puntata ha suonato il brano Sultans of Swing dei Dire Straits. Canzone che ha sia cantato che suonato alla chitarra. Alla fine tutti i giudici gli hanno fatto i complimenti, ma lui ha deciso di unirsi alla squadra di Loredana Bertè. E proprio con la cantautrice ha duettato in Dedicato. Una curiosità: anni fa ha aperto un concerto di Irene Grandi a Locarno, in Svizzera.