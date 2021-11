Carolina Crescentini chi è, età, marito, figli, vita privata, film, Instagram, carriera e biografia

Chi è Carolina Crescentini: età, marito, figli, vita privata, film, Instagram, carriera e biografia dell’attrice e doppiatrice questa sera, 23 novembre, ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda su Rai1 alle ore 20:30.

Dove è nata, età e biografia di Carolina Crescentini

Carolina Crescentini è nata a Roma il 18 aprile del 1980 (età 41 anni). E’ cresciuta a Monteverde e da adolescente decide di frequentare l’Istituto Massimiliano Massimo – indirizzo scientifico – dove consegue la maturità. Successivamente si iscrive all’Università La Sapienza dove frequenta il corso di Lettere, indirizzo spettacolo. Durante gli anni accademici però decide di cambiare strada. Dopo aver frequentato alcuni laboratori teatrali, viene ammessa al centro sperimentale di cinematografia dove consegue il diploma nel mese di novembre del 2006.

La carriera

Una volta concluso il suo percorso di formazione, si butta a capofitto nel mondo della recitazione. La sua carriera inizia con alcuni ruoli minori negli spettacoli teatrali. Il suo esordio sul grande schermo risale al 2006 anno in cui recita in “H2odio”, l’anno successivo invece diventa una delle protagoniste de “Notte prima degli esami – Oggi”. Appare anche nella serie televisiva di grande successo di casa Rai Uno ovvero “Provaci ancora prof”. Nel 2008 riappare nuovamente sul grande schermo recitando in “Parlami d’amore”. Il 2009 è un anno importante dove l’attrice romana viene insignita anche del premio Giuseppe De Santis come miglior attrice emergente dell’anno.

Nel 2010 prende parte al film di Ferzan Opetek “Mine Vaganti”. Nel 2011 è la protagonista de “Ti amo troppo per dirtelo”. Nel 2014 prende parte al film “Fratelli Unici”. Nel 2017 recita ne “I Bastardi di Pizzofalcone”. Nel 2018 è nel cast del film “A Casa tutti Bene” di Gabriele Muccino. Nel 2021 è presente sul grande schermo con il film “Per Tutta la vita”. E’ tornata da poco con “Mare Dentro 2“, in onda sulle reti Mediaset.

Marito, figli e vita privata di Carolina Crescentini

Carolina Crescentini non ha figli. In una intervista ha dichiarato che l’arrivo di un figlio o di una figlia è un qualcosa che non può essere programmato. Dal 2006 fino al 2013 è stata fidanzata con Davide D’Onofrio, celebre dj di origini romane. Nel 2018, si è presentata al festival di Venezia in compagnia di Francesco Motta dove ha ufficializzato la loro storia d’amore. Nel mese di settembre dell’anno successivo hanno deciso di convolare a nozze. Conta quasi 172mila followers sul suo profilo Instagram, dove condivide scatti di backstage del suo lavoro e scatti di vita quotidiana.