Lodovica Comello chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, Violetta, Instagram

Chi è Lodovica Comello, età, dove e quando è nata. fidanzato, figli, vita privata, Violetta, Instagram. Lodovica Comello è infatti la conduttrice de Le Iene per la puntata di questa sera in onda su Italia Uno in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Lodovica Comello

Lodovica Comello è nata a San Daniele del Friuli il 13 aprile del 1990 e ha 31 anni di età. E’ un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. All’età di sette anni segue un corso di danza in una scuola del suo paese nativo, inoltre prende anche lezioni di chitarra classica ed elettrica. Ad undici anni intraprende gli studi di canto.

Nel 2008 partecipa ad alcune rassegne musicali friulane, come nella manifestazione canora Percoto Canta[8] dove canta la canzone Qualcosa che non c’è di Elisa. Nello stesso anno si diploma e fa le audizioni per entrare al MAS di Milano che frequenta tra il 2009 e il 2011. Poi appare nel film concerto Il mondo di Patty – La festa al cinema.

Lodovica Comello, Violetta e Instagram

Nel 2011 le viene offerta l’opportunità di partecipare ai casting per una nuova serie. Dopo essere stata selezionata, viaggia a Buenos Aires dove frequenta un corso intensivo di spagnolo per recitare il ruolo di Francesca nella telenovela Violetta, prodotta da Disney Channel e Pol-ka Producciones. La serie viene trasmessa nel maggio del 2012 in contemporanea su Disney Channel Italia e Disney Channel America Latina e ottiene un buon successo. Tanto da essere confermata una seconda stagione per il 2013, in cui ricompare anche il personaggio della Comello. Questo il profilo Instagram ufficiale di Lodovica Comello.

Marito, figli e vita privata di Lodovica Comello

Lodovica Comello è sposata con il produttore Tomas Goldschmidt. Il matrimonio ha avuto luogo il primo aprile 2015 con rito civile nel paese natale di lei. Il 31 ottobre 2019 la Comello e Goldschmidt annunciano di aspettare un bambino, che nasce il 16 marzo 2020 e viene chiamato Teo.