Carolina Marconi chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, malattia e biografia

Chi è Carolina Marconi: età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, malattia e biografia della showgirl che sarà oggi, domenica 23 gennaio, ospite a Verissimo su Canale 5.

Dove e quando è nata, età e biografia di Carolina Marconi

E’ nata a Caracas il 14 aprile del 1978 (età 43 anni). Di origine italiana, suo padre è un diplomatico italiano-eritreo. Si diploma al liceo linguistico di Colleferro. Debutta in tv nel 1997 come valletta al programma Beato tra le donne. Negli stessi anni prende parte ad altri programmi come I cervelloni nel 1998, Festa di Classe nel 1999, Goleada nel 2000 e Stasera pago io nel 2001. Il successo arriva nel 2004 quando ottiene notorietà partecipando al Grande Fratello.

Esordisce al cinema nel 2004, recitando nel fim Intrigo a Cuba. Appare successivamente nel film Matrimonio al Sud nel 2015. Realizza per la nota rivista For Men Magazine, nel 2006 un calendario senza veli. E’ anche imprenditrice: nel 2013 come stilista, disegna e commercializza la linea di calzature Le Maroki. Successivamente apre uno store di gelati Aloha a Ponte Milvio (Roma).

La malattia

Ha fatto molto parlare di sé per la lotta contro il tumore al seno che sta combattendo. Sottoposta ad un lungo intervento, affronta la chemioterapia con coraggio e determinazione, diffondendo messaggi di solidarietà e di speranza. Nel lungo percorso di cure, ringrazia quotidianamente le infermiere che le sono accanto, le sue due sorelle ed il compagno Alessandro. Nei suoi post racconta dei vari step dei trattamenti medici e di quanti ne rimangono. Del ciclo di chemio rosse e di quelle bianche. Non rinuncia a mostrare gli effetti della chemio con disinvoltura e ironia, facendosi chiamare “pelatina”, avendo deciso di tagliare i capelli a zero. Recentemente si è mostrata anche con una parrucca.

Compagno, figli e vita privata di Carolina Marconi

Il suo compagno è Alessandro Tulli. Si tratta di un’ex calciatore, ex Roma, Vicenza e Livorno. I due non hanno figli ma Carolina ha una nipote, figlia di sua sorella, alla quale è molto legata. Lei stessa sui social esprime la sua volontà, un giorno, di riuscire a dare alla luce un bimbo tutto suo.