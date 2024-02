Azzurra De Lollis è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Attrice famosa ed affermata, Azzurra è la terzogenita della celebre attrice Sandra Milo, e sarà ospite del programma per ricordare la mamma che è venuta a mancare il 29 gennaio 2024. Scopriamo qualcosa in più su Azzurra analizzando la sua vita, la carriera, la vita privata e i progetti futuri di questa figura affascinante.

Azzurra De Lollis età e biografia

Nata il 5 maggio 1970, Azzurra De Lollis ha 53 anni. I primi attimi della sua vita sono stati difficili: nasce infatti prematura, cianotica e senza attività cardiaca e muscolare. Come rivelerà in una intervista la stessa Sandra Milo, solo grazie grazie all’intervento miracoloso di una suora e alle preghiere rivolte a Madre Maria Pia Mastena, la neonata ha emesso il suo primo vagito:

“Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre”.

Nata dal matrimonio tra Sandra Milo e Ottavio De Lollis, Azzurra è cresciuta in un ambiente ricco di arte e passione. La sorella maggiore, Debora Ergas, ha intrapreso una carriera di successo come giornalista televisiva, mentre il fratello Ciro ha condiviso con Azzurra le gioie e le sfide della vita familiare.

Carriera

Azzurra De Lollis ha deciso di seguire le orme artistiche della madre nel mondo del cinema. Ha studiato presso il Dams di Roma Tre e ha debuttato sul grande schermo nel 2007 nel film “Nel Cuore di Una Vita”, dove ha condiviso il set con la madre Sandra Milo. Il suo talento e la sua passione per la recitazione l’hanno portata a intraprendere progetti cinematografici sempre più ambiziosi, tra cui il recente film “Il Meglio di Te” del regista Fabrizio Maria Cortese.

Vita privata di Azzurra De Lollis

Azzurra De Lollis è una donna riservata, e poco si sa della sua vita privata. Non è noto se abbia un partner o una famiglia. Tuttavia, il legame affettuoso con sua madre è stato evidente nel corso degli anni, e Azzurra ha condiviso pubblicamente il suo amore e il suo rispetto per la madre attraverso una lettera letta durante una puntata di Domenica Live nel 2018. Secondo alcune indiscrezioni mai confermate, in passato l’attrice sarebbe stata legata a Riccardo Rubicondi, fratello di Rossano Rubicondi.