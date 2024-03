Chi è Azzurra Lo Pipero: età e dove è nata la giovane attrice del film “Neve”

Azzurra Lo Pipero è tra gli ospiti della puntata di oggi de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. La giovanissima attrice sarà in studio insieme al collega Simone Montedoro, con cui ha partecipato come attrice al film “La neve”, pellicola che parla di bullismo e che uscirà nelle sale il 7 marzo 2024. Scopriamo qualcosa in più su questa giovane e talentuosa attrice.

Azzurra Lo Pipero età, dove e nata e primi passi nel cinema

Azzurra Lo Pipero è una giovanissima attrice italiana, protagonista del film “Neve” diretto e interpretato da Simone Riccioni. Nata a Lido di Fermo 12 anni fa, Azzurra frequenta attualmente la seconda media. Azzurra Lo Pipero, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato un talento straordinario nel mondo della recitazione. La sua passione per il teatro è nata fin da piccola, quando preparava brevi scene da mostrare ai suoi genitori insieme alle sue amiche. Verso i 5 anni, si è innamorata della recitazione e ha iniziato a frequentare corsi per coltivare il suo talento. Tuttavia, è stato solo lo scorso anno che ha avuto l’incredibile opportunità di entrare a far parte della scuola “Cinema che passione” di Simone Riccioni.

Azzurra Lo Pipero ha affrontato con impegno e passione l’esperienza formativa offertale dalla scuola di recitazione di Riccioni. Ogni domenica, durante il corso che ha frequentato per 5 mesi, era per lei un’opportunità per dimostrare il suo talento attraverso provini e esercitazioni. Alla fine del percorso, è stata selezionata come protagonista del film “Neve”, un ruolo che le ha offerto l’opportunità di mostrare il suo talento e di trasmettere un importante messaggio contro il bullismo.

Nonostante la sua giovane età, Azzurra ha già chiaro in mente il suo futuro nel mondo del cinema. Desidera godersi al massimo l’esperienza che le ha offerto il film “Neve” e spera di aver contribuito a diffondere un messaggio importante contro il bullismo.

Il film “La neve”

Neve è il personaggio interpretato da Azzurra Lo Pipero nel film. Una ragazzina di 10 anni che subisce bullismo a causa del lavoro della madre. Neve vive questa difficile situazione reagendo con un mutismo selettivo, ma la storia evolve e, come ci rivela Azzurra, va a finire bene per il suo personaggio. Neve riesce a superare le avversità e a trovare la sua strada verso la felicità. Il film “Neve”, girato tra diverse località delle Marche come Treia, Sefro, Sarnano, Macerata, Civitanova e Moresco, è stato accolto con grande entusiasmo durante le anteprime, che hanno suscitato grande attesa tra il pubblico.

Simone Riccioni, regista e attore protagonista del film, ha dichiarato di tenere particolarmente a questo progetto, poiché nasce da una sua personale esperienza di bullismo vissuta da bambino.

Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche il 7 marzo, con anteprime e proiezioni speciali che continueranno per tutta la primavera.