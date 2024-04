Dario Argento è tra gli ospiti della puntata odierna de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Canale 5 dalle ore 14,00. Il regista sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e professionale e per raccontare qualcosa in più sulla sua vita personale. Ma scopriamo qualcosa su Dario Argento, dalle sue origini alla sua carriera passando per la vita privata.

Dario Argento età e biografia

Nato il 7 settembre 1940 a Roma, Dario Argento ha 83 anni. Il padre è Salvatore Argento, critico e produttore cinematografico, la madre è invece la fotografa di moda brasiliana Elda Luxardo. Dario Argento ha ereditato una passione per il cinema fin dalla nascita. Crescendo in un ambiente ricco di creatività ha sviluppato un interesse precoce per il mondo dello spettacolo. La sua adolescenza è stata caratterizzata da un’anima vagabonda e curiosa. Dopo aver abbandonato il Liceo Classico, ha trascorso un breve periodo a Parigi, vivendo di espedienti e lavorando come lavapiatti. Questa esperienza ha contribuito a plasmare la sua prospettiva unica sul mondo e ha ispirato la sua futura carriera nel cinema.

Rientrato in Italia, nel 1957 inizia a collaborare con L’Araldo dello Spettacolo, occupandosi di teatro, cinema e musica. Ha poi iniziato a lavorare come critico cinematografico per il quotidiano di sinistra Paese Sera, scrivendo recensioni taglienti e innovative che hanno catturato l’attenzione del pubblico,

Ma la vera svolta nella sua carriera è arrivata quando ha iniziato a scrivere e dirigere i suoi film. Il suo esordio dietro la macchina da presa è avvenuto nel 1970 con “L’uccello dalle piume di cristallo”, un thriller psicologico che ha catturato l’immaginazione del pubblico e ha segnato l’inizio della sua leggendaria carriera nel cinema dell’orrore.

Successi e riconoscimenti

Da allora, Dario Argento ha continuato a sfornare successi cinematografici, consolidando la sua reputazione come uno dei più grandi maestri dell’horror italiano. Opere iconiche come “Profondo Rosso” e “Suspiria” sono diventate pietre miliari nel panorama cinematografico mondiale. Il suo impatto sul genere dell’horror è stato così significativo che ha guadagnato il soprannome di “Maestro dell’Incubo”, riconosciuto e rispettato da registi di tutto il mondo.

Oggi, il nome di Dario Argento rimane sinonimo di eccellenza nel mondo dell’horror e del thriller. Il suo lascito artistico vive attraverso i suoi film immortali e il suo status di icona culturale continua a ispirare generazioni di cineasti e spettatori.

Vita privata

Nel 1966 Dario Argento ha sposato Marisa Casale, artista, con cui nel 1970 ha avuto la prima figlia, Fiore Argento. Il matrimonio si è concluso nel 1972. Si è poi risposato con Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice, con cui nel 1975 ha avuto la seconda figlia, Asia Argento, che a sua volta ha due figli nati rispettivamente nel 2001 e nel 2008.

Nel 1974 ebbe inoltre una breve relazione con l’attrice Marilù Tolo.