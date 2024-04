Ergun Metin, attore di Terra Amara, è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. Conosciuto in Italia soprattutto per il suo ruolo di Vahap nella soap opera turca Terra Amara, l’attore sarà in studio insieme al collega Erkan Bektas che nella serie tv interpreta Abdulkadir Keskin. Insieme, racconteranno qualcosa del loro percorso personale e artistico. Ma scopriamo qualcosa in più su Ergun Metin, dalle sue origini alla sua carriera e alla sua vita privata.

Ergun Metin età e biografia

.Ergun Metin è nato il 24 marzo 1985 a Malatya, in Turchia, e ha 39 anni. Tuttavia, la sua famiglia è originaria di Smirne. Nel corso degli anni, ha coltivato la sua passione per la recitazione e ha intrapreso la strada per diventare un attore professionista. Dopo aver completato l’istruzione primaria e secondaria, Ergun Metin ha deciso di seguire la sua vocazione iscrivendosi e laureandosi al dipartimento di recitazione della facoltà di belle arti dell’Università Dokuz Eylül. Durante gli anni accademici, ha anche lavorato come attore presso l’agenzia Unit Talent.

Nonostante abbia iniziato i suoi studi presso il dipartimento di scienze spaziali dell’Università di Ege, Ergun ha presto capito che la sua vera passione era il teatro. Ha quindi deciso di concentrarsi completamente sulla recitazione, iscrivendosi nuovamente alla Dokuz Eylül University, dove ha ottenuto una seconda laurea nel campo che amava. Nel 2015 si è trasferito ad Istanbul, dove ha continuato a lavorare duramente per affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Carriera nel cinema e nella tv

Il debutto cinematografico di Ergun Metin è avvenuto nel 2015, quando ha recitato nei cortometraggi “Ret” e “Illegitimate”. Tuttavia, è stato il suo ruolo nel film “Takim: Mahalle Askina!” diretto da Emre Sahin a portarlo all’attenzione del grande pubblico. Da allora, ha continuato a ottenere ruoli di rilievo sia nel cinema che in televisione.

Nel corso degli anni, Ergun ha preso parte a numerose produzioni di successo, tra cui la serie televisiva “Çukur”, dove ha interpretato il ruolo di Latif, e la web serie “Dudullu Postası”. Tuttavia, è stato il suo coinvolgimento nella serie “Alev Alev” nel 2020 che lo ha consacrato come uno dei protagonisti dello spettacolo turco.

Nel 2022, Ergun Metin è stato scelto per interpretare il ruolo di Vahap Keskin nella serie televisiva “Terra Amara” (Bir Zamanlar Çukurova), prodotta da ATV.

Vita privata

Nonostante la sua popolarità, Ergun Metin è piuttosto riservato riguardo alla sua vita privata. Non sono noti dettagli sulla sua situazione sentimentale o sulla sua famiglia, e l’attore preferisce mantenere la sua vita personale lontana dai riflettori.

Profilo Social

Se sei un fan di Ergun Metin e vuoi rimanere aggiornato sulle sue ultime avventure e progetti, puoi seguirlo su Instagram @ergunmtn, dove condivide regolarmente foto e aggiornamenti con i suoi 12.500 follower.