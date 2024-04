Fausto Leali è tra gli attesi ospiti dell’ormai consueto appuntamento pomeridiano di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Il cantante, simbolo della musica italiana, sarà in studio per parlare del suo percorso artistico, della sua carriera e della sua vita privata. Ma scopriamo qualcosa in più su Fausto Leali.

Fausto Leali età e biografia

Fausto Leali è nato il 29 ottobre 1944 a Nuvolento, in provincia di Brescia, e ha 79 anni. Il suo primo maestro di chitarra è Tullio Romano, componente dei Los Marcellos Ferial. A 14 anni avviene il suo primo ingaggio come professionista nell’orchestra di Max Corradini. A 16 anni entra nell’orchestra del fisarmonicista jazz Wolmer Beltrami.

Il debutto di Fausto Leali come cantante risale al lontano 1961, quando ha pubblicato il suo primo 45 giri con lo pseudonimo Fausto Denis. Tuttavia, è negli anni successivi che la sua carriera decolla davvero, grazie a successi come “A chi” nel 1967 e “Deborah” nel 1968. La partecipazione al Festival di Sanremo nel 1968 lo consacra definitivamente come una delle voci più amate d’Italia.

Incide diversi dischi, tra i quali le due cover dei Beatles Please Please Me e Lei ti ama (She Loves You). Nel 1965 con i Novelty partecipa, come gruppo spalla, alle 3 date dell’unico concerto italiano dei Beatles. Incomincia quindi a dedicarsi alla musica black, in particolare al soul, che ben si addice alle caratteristiche della sua voce.

Negli anni ’70 e ’80, Fausto Leali si afferma sempre più, culminando con la vittoria al Festival di Sanremo nel 1989 con il brano “Ti lascerò”, eseguito in coppia con Anna Oxa.

Negli ultimi anni Fausto Leali non si è mai fermato, continuando a regalare al pubblico la sua musica e il suo talento. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi, reality show e talent show.

Vita privata

Nella sua vita, Fausto Leali ha avuto tre matrimoni. Il primo con la cantante Milena Cantù (dal 1968 al 1983) dal quale sono nate due figlie: Samantha e Deborah. Il secondo matrimonio è stato con Claudia Cocomello, da cui ha avuto altri due figli, Lucrezia e Francis Faustino Leali. Il terzo matrimonio è stato con la corista Germana Schena, celebrato nel 2014.

La malattia

Nel 2017 ha subito un intervento chirurgico per un’ernia, mentre nel 2019 ha dovuto affrontare un intervento alla cataratta. Tuttavia, ha dimostrato una resilienza straordinaria continuando a esibirsi e a portare gioia al suo pubblico.