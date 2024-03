Giusy Buscemi è tra gli speciali ospiti della puntata di oggi 23 marzo 2024 di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16,30. L’attrice sarà in studio insieme al collega Giorgio Marchesi per parlare del suo percorso artistico e per presentare la nuova serie tv “Vanina – Un vicequestore a Catania” girata in Sicilia e tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia (editi da Einaudi) in cui Giusy Buscemi recita nel ruolo della protagonista, Vanina. Ma scopriamo qualcosa in più su Giusy Buscemi, che è partita da Miss Italia per diventare una delle attrici più apprezzate degli ultimi anni in Italia.

Giusy Buscemi età, biografia e carriera

Giusy Buscemi, all’anagrafe Giuseppina Buscemi, è nata il 13 aprile del 1993 a Mazara del Vallo e ha 30 anni. Si trasferisce molto giovane a Menfi, dove frequenta il liceo scientifico. Dopo il diploma di iscrive al corso in Letteratura, Musica e Spettacolo all’università La Sapienza di Roma, dove si laurea nel 2023.

Dopo aver vinto la 73ª edizione di Miss Italia nel 2012, Giusy Buscemi ha intrapreso una brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto come attrice sul grande schermo è avvenuto con il film “Baci salati” di Antonio Zeta. Da allora, ha continuato a distinguersi in diversi ruoli cinematografici e televisivi. Tra i suoi lavori più significativi, si annoverano:

“Nero infinito” (2013) di Giorgio Bruno

(2013) di Giorgio Bruno “Fratelli unici” (2014) di Alessio Maria Federici

(2014) di Alessio Maria Federici “Un passo dal cielo” (2014) con Terence Hill

(2014) con Terence Hill “Il paradiso delle signore” (2015-2017)

(2015-2017) “I Medici” (2018-2019)

(2018-2019) “Doc – Nelle tue mani” (2022)

Vita privata

Giusy Buscemi è sposata con il regista Jan Maria Michelini, conosciuto sul set di “Don Matteo”. Dopo tre anni di fidanzamento, la coppia ha deciso di sposarsi il 13 maggio 2017 a Roma. Dal loro amore sono nati tre figli: Caterina Maria, nata l’11 febbraio 2018, Pietro Maria, nato il 5 ottobre 2019, ed Elia Maria, nato il 31 luglio 2022.

Lui è nato a Roma nel 1979 ed è figlio del politico e giornalista Alberto Michelini, ex deputato della Repubblica italiana dal 1987 al 2006. Dopo tanta gavetta, è approdato in Rai e ha diretto la prima stagione di Doc – Nelle tue mani e Un passo dal cielo. All’estero ha lavorato alle serie tv di successo Diavoli e I Medici.