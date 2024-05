Ilayda Cevik è nata nel 1994 a Balikesir, in Turchia, e ha 30 anni. Fin da giovane, ha coltivato la passione per la recitazione e ha iniziato il suo percorso formativo presso la scuola di teatro della sua città natale. Successivamente, ha proseguito gli studi presso l’Università di Yeditepe e alla Duru Theatre, approfondendo le sue abilità teatrali e preparandosi per una carriera nello spettacolo.

Il debutto di Ilayda Cevik è avvenuto in teatro con la commedia “Children’s Garden”. Da allora, ha continuato a lavorare duramente per affermarsi nel mondo dell’arte, guadagnandosi un posto nel cuore del pubblico turco. Nel 2013, ha fatto il suo debutto in televisione, seguito da un esordio cinematografico nel 2015 con il film “My Daughter”.

Ilayda Cevik ha ottenuto numerosi ruoli in serie televisive e film. Tra le sue interpretazioni più celebri, troviamo il ruolo di Balca Kocak nella serie “Love Is in the Air”, arrivata anche in Italia. Tuttavia, è con il personaggio di Betul in Terra Amara che ha raggiunto la popolarità anche qui.

Betul è un personaggio complesso e ambizioso che ha fatto il suo ingresso nella trama di Terra Amara con un impatto significativo. Figlia di Sermin e cugina di Demir, Betul porta con sé un bagaglio emotivo che influisce sulle sue azioni e sulle sue relazioni con gli altri personaggi della serie. Ambiziosa e determinata, Betul mira a rovinare la reputazione del cugino e a impossessarsi delle ricchezze della famiglia Yaman.

Vita privata

Sebbene sia ben nota per il suo lavoro sullo schermo, Ilayda Cevik è molto riservata riguardo alla sua vita privata. Sappiamo che è sposata con Goksenin Ekiyorum. In un’intervista alla rivista turca Sabah, riportata sul magazine ufficiale di Terra Amara a febbraio scorso, Ilayda ha raccontato: