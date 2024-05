Jasmine Rotolo è tra le ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Protagonista della tredicesima stagione di Tale e Quale Show, Jasmine Rotolo sarà in studio per raccontare qualcosa in più sul suo percorso artistico e privato. Ma scopriamo qualcosa su di lei, dalla sua età alla sua carriera passando per la sua vita privata.

Jasmine Rotolo età e biografia

Jasmine Rotolo, nome d’arte di Federica Rotolo, è nata a Roma il 26 luglio 1972 e ha 51 anni. È figlia della celebre showgirl e conduttrice televisiva Stefania Rotolo e del sassofonista brasiliano Tyrone Harris, che non l’ha mai riconosciuta come figlia. La sua infanzia è segnata dall’assenza del padre e dalla prematura scomparsa della madre Stefania Rotolo, morta di tumore all’utero quando Federica aveva solo nove anni. Dopo la morte della madre, Federica viene cresciuta dallo zio Alessandro e trascorre parte della sua giovinezza in collegio.

Stefania Rotolo era una figura di spicco nella scena dello spettacolo italiana degli anni ’70 e ’80. Showgirl, ballerina e conduttrice televisiva, Stefania era famosa per il suo carisma e talento, e divenne un’icona del Piper Club di Roma. La sua morte a soli 30 anni ha lasciato un vuoto nella vita di Federica, che ha sempre mantenuto vivo il ricordo della madre, anche attraverso il suo percorso artistico.

A sei anni, Federica inizia a studiare pianoforte e danza classica, mostrando fin da subito un talento naturale per le arti. La sua passione per il canto si sviluppa parallelamente, portandola a dedicarsi sempre più intensamente alla musica. Nel 1997, debutta come cantante con il gruppo hip hop Sottotono, partecipando ai brani “Solo lei ha quel che voglio”, “Dimmi di sbagliato che c’è” e “Chissà ora con chi sei”.

Il legame con Renato Zero

Renato Zero, grande amico di Stefania Rotolo, ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera di Jasmine. Dopo averla conosciuta da bambina, Zero decide di ospitarla nei suoi tour del 2004, 2006 e 2007. Questa collaborazione si rivela cruciale per la crescita professionale di Jasmine, che nel 2006 pubblica il suo primo singolo, “Nell’angolo”, scritto con lo stesso Zero.

Nel 2007, Jasmine partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con la canzone “La vita subito”, arrivando in finale. Lo stesso anno, esce il suo primo album intitolato “Salutami Jasmine”, prodotto da Renato Zero. L’album riceve un buon riscontro di critica e pubblico, consolidando la sua posizione nella scena musicale italiana.

L’esperienza a Tale e Quale Show

Nel 2023, Jasmine Rotolo partecipa a Tale e Quale Show, il noto programma televisivo condotto da Carlo Conti. La sua partecipazione al programma le permette di raggiungere un pubblico ancora più ampio, mettendo in mostra le sue doti canore e la sua versatilità artistica.

Il nome d’arte: Jasmine

Il nome d’arte “Jasmine” viene scelto durante un soggiorno in Tunisia, dove Federica si trasferisce per lavorare come assistente turistica. Il nome è ispirato alla parola francese “jasmin”, che significa gelsomino, un fiore che le era stato regalato e che l’aveva molto colpita. Questo nome d’arte rappresenta un nuovo inizio e una connessione simbolica con la sua identità artistica.

Il rapporto con il padre

Il rapporto con il padre, Tyrone Harris, è praticamente inesistente. Harris non ha mai riconosciuto Federica come figlia e Jasmine ha dichiarato di non aver mai sentito il bisogno di cercarlo. In un’intervista ha detto: “Non c’era, non c’è stato e non ne sentivo l’esigenza. Mi sono abituata. Mia madre mi ha fatto da mamma, papà e anche nonna”. Questa assenza ha sicuramente influenzato la sua vita, ma Jasmine ha trovato forza e ispirazione nel ricordo della madre.

Vita privata

Jasmine è molto riservata riguardo alla sua vita privata e condivide poco sui social media. Attualmente, sembra essere concentrata sulla sua carriera e non risulta sentimentalmente legata a nessuno.