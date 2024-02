Chi è Lucrezia Lando: età, carriera, vita privata, ex fidanzati, il compagno Lorenzo Tano

Lucrezia Lando è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona“, il programma condotto da Caterina Balivo. La ballerina sarà presente in puntata insieme al compagno Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. I due si racconteranno in studio, in un viaggio nelle loro carriere e nella vita privata, raccontando anche della loro bella storia d’amore.

Chi è Lucrezia Lando, età, biografia e carriera

Nata a Bassano del Grappa il 10 dicembre 1998, Lucrezia Lando ha 25 anni. Ha dimostrato fin da giovane una predisposizione e un amore innato per il ballo. Crescendo, ha affinato le sue abilità attraverso lo studio della danza classica e del latino americano, emergendo come una delle promesse più luminose del mondo della danza. Dopo aver iniziato a studiare danza all’età di soli 10 anni, ha rapidamente guadagnato riconoscimenti nazionali e internazionali grazie alla sua abilità e al suo talento sul palcoscenico. Le sue performance ai Campionati Mondiali di Ballo e agli International Over hanno attirato l’attenzione degli esperti del settore, consolidando la sua reputazione come una delle ballerine più promettenti della sua generazione.

Il successo a “Ballando con le Stelle”

La svolta nella carriera televisiva di Lucrezia è arrivata nel 2018, quando è stata selezionata per partecipare alla tredicesima edizione di “Ballando con le Stelle”, il celebre show televisivo condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Il suo talento e la sua presenza magnetica l’hanno rapidamente portata sotto i riflettori, guadagnandosi il terzo posto in coppia con il modello e influencer Giaro Giarratana.

Ma è stato solo l’inizio. Negli anni successivi, Lucrezia ha continuato a brillare sul palcoscenico di “Ballando con le Stelle”, vincendo addirittura la quindicesima edizione in coppia con Gilles Rocca nel 2020. La sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diversi stili di ballo l’hanno resa una delle concorrenti più amate e rispettate dello show.

Vita privata: ex fidanzati e il compagno Lorenzo Tano

Durante la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” nel 2018, sono emerse voci su una possibile relazione tra lei e il suo partner di ballo Giaro Giarratana. I gossip sono stati confermati in seguito da Lucrezia stessa in un’intervista, ma la relazione si è conclusa dopo la fine dello show.

Successivamente, sono emerse indiscrezioni su flirt con altri partner di ballo, ma nessuna di queste voci è mai stata confermata ufficialmente. Nel 2021, Lucrezia ha ufficializzato la sua relazione con Marco De Angelis, un altro ballerino di “Ballando con le Stelle”, ma la coppia ha annunciato la fine della loro storia l’anno successivo.

Ma l’amore ha di nuovo bussato alla porta di Lucrezia nel 2023, quando ha trovato la felicità con il suo allievo Lorenzo Tano Siffredi, figlio di Rocco Siffredi. La loro storia d’amore è diventata pubblica durante la partecipazione di Lucrezia e Lorenzo a “Ballando con le Stelle”, e la coppia ha condiviso apertamente la loro felicità durante un’intervista a “Storie Italiane”.