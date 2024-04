Lucrezia Lante della Rovere è tra gli ospiti della puntata di oggi di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. L’attrice sarà in studio insieme al collega Massimo Ghini per presentare il nuovo film ‘Ennio Doris – C’è anche domani’ diretto da Giacomo Campiotti, che racconta la storia di Ennio Doris, fondatore di Mediolanum. Ma scopriamo qualcosa in più su Lucrezia Lante della Rovere, dal suo percorso artistico a quello privato.

Lucrezia Lante della Rovere età e biografia

Lucrezia Lante della Rovere è nata il 19 luglio 1966 a Roma (57 anni) da una famiglia di antica nobiltà. Figlia del duca Alessandro Lante della Rovere e della celebre stilista e scrittrice Marina Ripa di Meana, Lucrezia porta sulle spalle un’eredità illustre, discendendo direttamente da papi come Sisto IV e Giulio II, noto per aver commissionato gli affreschi della Cappella Sistina a Michelangelo.

La carriera di Lucrezia Lante della Rovere è iniziata precocemente, all’età di soli 15 anni, quando ha intrapreso la strada della moda come modella per l’agenzia The Fashion Model Management a Milano. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1986 con il film “Speriamo che sia femmina”, diretto da Mario Monicelli. Da allora, ha accumulato oltre 60 titoli tra film e serie televisive, lavorando con registi del calibro di Pupi Avati, Carlo Vanzina e Carlo Verdone. Tra le sue interpretazioni più note, spiccano ruoli in pellicole come “Storia di ragazzi e di ragazze”, “La carbonara”, “Viola di mare” e “Benedetta follia”.

Vita privata

Dopo una relazione durata 4 anni con l’imprenditore Giovanni Malagò, che ha portato alla nascita nel 1988 delle sue due figlie gemelle, Ludovica e Vittoria, l’attrice è stata legata sentimentalmente a diverse personalità del mondo dello spettacolo e non solo. È stata legata per 7 anni all’attore, regista, produttore e politico Luca Barbareschi. È stata anche la compagna del pittore Marco Tirelli per 5 anni, del regista Gianpaolo Tescari, che l’ha diretta ne Gli occhi dell’altro, e del giornalista de Il Fatto Quotidiano Emiliano Liuzzi, scomparso nel 2016.

Attualmente, Lucrezia Lante della Rovere ha detto di essere single. In una intervista a Oggi si è detta “felicemente single da sette anni“. Ritiene la vita di coppia “sopravvalutata” e riconoscendo che “non riesco a immaginare una presenza maschile in casa mia“, confessa di aver “già dato” tutto quello che poteva in amore.