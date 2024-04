Luigi Fontana, il cui vero nome è Luigi Sbriccoli, è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Padre e figlio hanno lavorato insieme per molti anni, a partire dal 1982. Luigi Sbriccoli sarà in studio per ricordare il papà, venuto a mancare nel 2013. Intanto, scopriamo qualche informazione in più sul suo conto dalla sua età al suo percorso artistico e la sua vita privata.

Luigi Fontana età e biografia

Nato a Macerata il 16 Febbraio 1963, Luigi ha 61 anni. Il suo vero nome è Luigi Sbriccoli. Figlio del grande cantante Jimmy Fontana e di Leda Distasi, Luigi è cresciuto in un ambiente intriso di musica. Fin dalla giovane età, ha dimostrato un interesse e un talento particolare per la musica, iniziando a suonare la chitarra e a comporre le sue prime melodie. Questa precoce passione per la musica lo ha portato a unirsi a suo padre, Jimmy Fontana, durante le sue tournée internazionali, dove ha avuto l’opportunità di mostrare il suo talento e affinare le sue abilità musicali. Nel 1982 scrive la melodia del brano “Beguine”, presentato da Jimmy Fontana al Festival di Sanremo di quell’anno.

Successivamente Luigi si dedica alla composizione di musiche per il cinema e realizza colonne sonore per registi del calibro di Lina Wertmuller.

Nel 2014, Luigi Fontana ha fatto il suo debutto ufficiale come cantautore con l’album “L’Illusionista e Altre Storie”.

Vita privata

Il rapporto tra Luigi e il padre Jimmy è stato sempre speciale e molto profondo. Intervistato da GP Magazine, ha parlato del suo rapporto con il padre e del suo essere “figlio d’arte”:

“Il mio rapporto personale con lui è stato semplicemente favoloso; c’è stata sempre una splendida stima reciproca, nonostante lui ed io fossimo estremamente diversi, sotto moltissimi aspetti. Abbiamo condiviso tutto; da quando io ero bambino, fino al suo ultimo giorno in questo nostro mondo. Davvero tutto. Le passioni (musicali e non), le allegrie, le ansie, l’amore per gli sport, la voglia di sognare. Abbiamo vissuto sempre fianco a fianco”.

Si sa invece molto poco circa la vita sentimentale. Non tende a rivelare molto circa la sua sfera personale, per cui non è noto se abbia una moglie o dei figli.